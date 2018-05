L’eau potable rend-elle les gens de l’Île Lamèque malades?

Claude Ferron et Yvon Noël, de l’île Lamèque, sont préoccupés par l’état de santé de leur entourage et ils croient que la qualité de l’eau potable pourrait être à l’origine de certaines maladies. Ils veulent en avoir le coeur net.

Avec l’appui de représentants des DSL des îles Lamèque et Miscou, ils demandent au gouvernement provincial de procéder à l’analyse de l’eau consommée par la population. À l’exception des gens de la Ville de Lamèque, l’ensemble de la population boit de l’eau provenant de puits privés.

À titre anecdotique, Claude Ferron a l’impression de voir un nombre grandissant de gens atteints par différentes maladies, dont le cancer.

«On dirait qu’il y a comme un système d’alarme qui s’allume en ce moment. Avec une analyse d’eau, on pourra peut-être déceler des anomalies qui pourraient occasionner des maladies.»

Les deux îles comptent notamment de nombreuses bleuetières qui sont traitées par des pesticides. M. Ferron croit qu’il pourrait s’agir d’une source potentielle de contamination.

«On veut voir s’il y a un problème ou non.»

Acadie Nouvelle : David Caron

M. Ferron et Yvon Noël ont récemment organisé une première rencontre à Sainte-Cécile. Une quinzaine de personnes y ont participé, la plupart étant des représentants des DSL des îles Lamèque et Miscou.

«Quand on est ensemble, on peut travailler en solidarité et faire avancer les choses pour le bien-être de la population.»

Les deux hommes ont maintenant l’intention de contacter différents ministères du gouvernement provincial dans le but d’obtenir une subvention pour faire les analyses.

«Ça nous coûte des sous et on travaille tous bénévolement.»

Ils sollicitent aussi le soutien des municipalités de Lamèque et de Sainte-Marie-Saint-Raphaël.

L’Acadie Nouvelle a pu joindre Conrad Godin, maire de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, pour connaître son avis sur la question.

«Pour être honnête, dans le village, je n’ai pas vraiment entendu parler de problèmes d’eau. Le conseil n’a pas eu la chance d’en parler non plus. Comme maire, je ne peux pas prendre une décision moi-même. On va en parler à la table du conseil.»