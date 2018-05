L’homme repêché dans la Restigouche a été identifié

Le corps trouvé mardi dernier par un passant non loin du parc Rimap dans le secteur Richardville à Campbellton a été identifié.

L’autopsie, réalisée jeudi en fin d’après-midi, a permis de confirmer que le défunt est bel et bien Lawrence Caissie, 59 ans, porté disparu depuis le 4 janvier dernier.

«L’identification visuelle n’étant pas possible, nous nous sommes fiés à d’autres moyens. Nous avons été en mesure de l’identifier notamment grâce aux tatous qu’il avait sur le corps», souligne le caporal François Côté de la GRC de Campbellton.

Au moment de sa disparition, M. Caissie était hospitalisé à l’Hôpital régional de Campbellton pour des problèmes de santé mentale. Son absence a été signalée à la police le lendemain après qu’il eut pris la poudre d’escampette. À l’époque, la police croyait qu’il aurait été tenté de se rendre à Hamilton en Ontario où se trouve sa famille.

Pour ce qui est des causes de la mort, il faudra toutefois patienter.

«Nous attendons toujours d’autres résultats de l’autopsie. Cela dit, nous n’avons pas observé de marque de violence sur le corps. À ce stade-ci, nous ne traitons donc pas le dossier comme une mort suspecte», indique le policier.

Ce dernier ajoute par ailleurs qu’au moment où M. Caissie a quitté l’hôpital, les conditions météorologiques hivernales extrêmes, au beau milieu d’une tempête de neige. Ce facteur aurait fort probablement joué dans le décès de l’individu.

«Il faisait très froid et en plus, il y a eu deux bonnes tempêtes coup sur coup, ce qui a rendu vraiment difficiles les efforts de recherches. Ce sera pratiquement impossible pour nous de déterminer avec précision le fil des événements, où il avait trouvé refuge, comment et où il s’est retrouvé à l’eau, etc.», ajoute le caporal.