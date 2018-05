Dossier sciences infirmières: la SANB et la FÉÉCUM déposeront un recours judiciaire

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) et la Fédération des étudiantes et des étudiants du campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) ont révisé le rapport émis par la Commissaire aux langues officielles qui porte sur la plainte contre l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau‑Brunswick (l’Association).

Tous deux dénoncent l’adoption de l’examen d’admission NCLEX par l’Association, car cet examen défavorise les candidats et candidates de la communauté francophone.

À la lumière de ceci, la SANB et la FÉÉCUM déposeront un recours judiciaire devant les tribunaux contre l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick pour s’assurer que les droits linguistiques des Acadiennes et des Acadiens soient respectés.