La SPCA du Grand Moncton espère offrir de meilleurs soins aux animaux

Coco était très mal en point lorsqu’il a été apporté à la Société protectrice des animaux du Grand Moncton. Le caniche miniature mixte souffrait d’importantes infections. Il en perdait son poil et ses dents. Les gens à la SPA l’ont même vêtu d’un petit manteau pour le tenir au chaud.

Après plusieurs traitements et visites chez le vétérinaire aux frais de la SPA, Coco se porte aujourd’hui un peu mieux. L’animal âgé de 10 ans peut sortir sans son manteau, mais il craint toujours les humains. Autrefois errant, il a espoir aujourd’hui qu’une famille veule bien l’adopter et s’en occuper.

Ce petit toutou est l’un des milliers d’animaux que la SPA prend sous son aile chaque année. En 2017, l’organisme a pris soin de 2600 animaux, une légère augmentation, comparativement à 2016. Sur une plus longue période, le nombre d’animaux amenés à SPA est cependant en baisse.

Mason n’a qu’un peu plus de deux ans. Il souffre d’anxiété et a des problèmes de comportement. La SPA classe les chiens selon le niveau d’expérience requis pour en devenir maître. Mason est destiné à un propriétaire d’expérience. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle Coco le chien était très mal en point lorsqu’il a été apporté à la SPA du Grand Moncton. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

«Il y a des années de 5000 et 6000 animaux, mais ça diminue constamment. Ce qui explique en partie cette diminution, c’est que les gens comprennent mieux la nécessité de faire stériliser leur animal», a expliqué Dave Rogers, directeur général de l’organisme.

Même si l’équipe de M. Rogers semble avoir moins de travail qu’auparavant, il n’en reste pas moins que les installations de l’organisme sont en mauvaise condition.

Lorsqu’on monte les escaliers de l’édifice âgé de 38 ans, ils craquent comme si tout allait s’écrouler sous nos pieds. L’air est lourd. Les cadres de porte sont rouillés. Bref, l’édifice est aussi mal en point que Coco.

«L’eau coule et entre dans l’édifice. Au printemps, un des corridors dans l’aile d’adoption, sera inondée pour une semaine ou deux. Alors l’édifice montre son âge et il bouge», précise M. Rogers.

Rénover l’édifice coûterait de deux à trois millions de dollars. Afin d’être en mesure de continuer leurs opérations, la SPA a plutôt choisi de construire un nouvel édifice non loin de l’emplacement actuel dans le parc industriel Caledonia. La facture est de 5,7 millions $.

Le but est d’avoir des installations à la fine pointe de la technologie avec un système de ventilation qui permet d’éviter la propagation de virus et des infections. Les animaux auront aussi de plus grands enclos.

«Ce que nous voulons faire, c’est garder les animaux moins longtemps et s’assurer qu’ils soient en santé plus longtemps. On veut que le niveau de stress soit moins élevé. Tout ça veut dire plus de place pour les animaux.»

Le budget de l’organisme est serré, très serré. Par année, les opérations de la SPA coûtent environ 1,2 million $.

«Parfois je dois sacrifier une chose pour offrir des soins à un animal», avoue M. Rogers.

La SPA s’attend à recevoir des fonds des gouvernements municipal et provincial pour la réalisation du projet. Ils devront cependant se tourner vers la population pour obtenir la majeure partie du financement, entre deux à trois millions de dollars.

La collecte de fonds sera officiellement lancée en juillet ou août. L’organisme espère prendre possession de ses nouveaux locaux à la fin de 2019.

Entre-temps, Coco et plusieurs dizaines autres chiens, chats, lapins attendent d’être adoptés.