Un nouveau projet pilote lancé à Cocagne a pour mission de remettre sur pied les personnes qui font face à des obstacles en raison de problèmes sociaux, de troubles de santé mentale ou de situations stressantes.

Le Carrefour de la santé de Cocagne connaît sa toute première réussite. Dans les prochaines semaines, la première cliente de l’établissement retrouvera son autonomie après avoir complété le nouveau programme dans Kent-Sud.

Le service a été lancé il y a environ deux mois. Il comprend deux chambres à coucher, une salle commune, des salles de bain et une cuisine. Il est installé dans un édifice situé dans un espace calme entre la mer et la forêt dans le nord de Cocagne.

Les locataires habitent dans les chambres quelques semaines ou quelques mois, le temps qu’il leur faut pour retrouver l’équilibre. Ils suivent un horaire rempli de rencontres avec des thérapeutes, de travail communautaire, d’activités physiques et de loisirs de détente.

«Il y a des personnes ayant des problèmes de santé mentale légers, des problèmes d’adaptation, d’anxiété ou de dépression. Il y a des personnes qui se retrouvent dans une situation où tout est noir et ou il n’y a pas de lumière au bout du tunnel. On se retrouve sur l’aide sociale et on veut essayer de s’en sortir», explique Johanne Haché, coordinatrice administrative.

«Nous, nous voulons leur donner la chance de s’en sortir.»

Le carrefour a été conçu pour encourager les clients à éliminer leurs angoisses et à regagner l’estime de soi. Tout a été réfléchi, jusqu’à la taille des chambres.

«Les chambres ne sont pas tellement grandes, mais c’est voulu: les gens ne resteront pas dans leur chambre. Il y a un horaire prévu de 8h à 20h. Ils vont être occupés», assure Mme Haché.

«C’est pour qu’ils découvrent leur potentiel. En étant accompagnés, ils pourront échanger et partager ce qu’ils vivent. Ça va leur permettre de s’intégrer à la vie et à la nature», ajoute Ginette Bourque, acupunctrice à la Maison de la santé de Cocagne.

Les clients pourront aussi participer à des ateliers de développement personnel animés par des professionnels du Centre, comme celui qui aura lieu ce samedi avec la thérapeute en relation d’aide, Edwina Ward. L’atelier est aussi ouvert au grand public, au coût de 50$.

Les dirigeants du programme ont comme objectif d’aider leurs clients à retrouver leur place dans la communauté, notamment en se réintégrant au marché du travail.

«On avait une dame qui m’a dit: “je ne pourrais jamais travailler chez McDonald, parce que c’est trop stressant. Mais c’est le seul endroit qui m’offre un emploi.” Mais il y a d’autres possibilités qu’on ne connait peut-être pas. Il faut faire les liens.»

À l’heure actuelle, le carrefour est en mesure d’accueillir deux clients à la fois. Les places «risquent de se remplir» assez rapidement, explique Mme Haché. Les organisateurs espèrent hausser le nombre de lits disponibles au cours des prochaines années afin de pouvoir accueillir cinq à sept personnes.

Les dirigeants du centre souhaitent aussi offrir une chambre où les aidants naturels, c’est-à-dire les individus qui sont responsables d’un parent ou d’un enfant ayant des besoins spéciaux, auront droit à un répit de quelques jours.

Le Carrefour de la santé de Cocagne est administré par le Centre de la santé de Cocagne, un organisme à but non lucratif.

Le séjour des clients, particulièrement ceux sur l’aide sociale, est financé par le ministère du Développement social, selon Mme Haché.