L’itinérance n’a pas qu’un seul visage

Violence conjugale. Instabilité financière. Troubles mentaux. Dépendances. Les raisons qui poussent une personne à vivre dans la rue sont nombreuses et souvent complexes.

Le 11e bulletin sur l’itinérance dans le Grand Moncton a été publié plus tôt cette semaine. À première vue, la situation semble s’améliorer. Le nombre d’admissions dans les refuges de la région a chuté de 17%, passant de 2149 en 2016 à 1782 en 2017.

En revanche, l’étude du Comité directeur des sans-abri du Grand Moncton démontre que ceux qui utilisent les refuges y passent plus de temps et y reviennent plus souvent. Cela contribue à une augmentation de 17%.

En somme, la situation ne semble pas s’améliorer. Les refuges sont toujours aussi bondés. Pourquoi?

«On ne le sait pas de manière précise, mais ça semble suggérer qu’il y a encore une grande demande pour du logement permanent abordable. C’est ce qui ferait que les itinérants reviennent plus souvent et qu’ils restent plus longtemps», explique Michèle Nadeau, membre du comité et directrice des programmes et services du YWCA.

Le YWCA aide des femmes qui vivent des moments difficiles à se trouver des logements. Les intervenantes pouvaient autrefois négocier de bons prix pour de petits logements dans la région. Or, le taux d’inoccupation a chuté (4,5%) et les appartements sont plus en demande qu’auparavant. Les propriétaires sont donc moins enclins à offrir un logement à moindre prix quand il y a des gens prêts à payer le plein loyer.

«En général, les propriétaires sont très ouverts, mais il y en a toujours qui se disent qu’ils ne veulent pas de ces gens-là dans leurs immeubles. C’est une autre réalité qui est triste», a ajouté Mme Nadeau.

Le nombre de logements subventionnés par le gouvernement provincial a par ailleurs augmenté dans le Grand Moncton, passant de 1713 en 2016 à 1820 en 2017. Il y a par contre toujours 1631 personnes sur la liste d’attente pour obtenir une place dans l’un de ces loyers.

Les refuges ont aussi assoupli leurs règlements pour permettre à des itinérants d’y rester plus longtemps.

«Auparavant, les administrateurs étaient très sévères. Carrefour pour femme, par exemple, a beaucoup changé. On peut y rester jusqu’à trois mois maintenant et même plus longtemps que ça.»

Les chiffres ne racontent pas toute l’histoire. Plusieurs personnes, surtout des femmes, ne se présenteront jamais dans un refuge. On ne les verra pas mendier sur la rue Main le midi. Elles vendent parfois leur corps pour trouver un endroit où passer la nuit.

«Elles sont rarement dans les refuges pour plusieurs raisons. Certaines ne se sentent pas en sécurité ou elles ne sentent pas que c’est un environnement propice pour elles. Alors, elles vont justement faire du ‘‘couch surfing’’ ou elles vont vendre du sexe en échange d’un endroit où rester ou jusqu’à ce qu’elles aient assez d’argent pour se louer une chambre pour un mois. C’est souvent le scénario. L’itinérance des femmes est beaucoup moins visible que celle des hommes.»

Il n’existe pas une solution simple pour remédier au problème. Une chose est cependant claire selon le comité: il faut plus de logements permanents et abordables. Il faut aussi une meilleure éducation sur les services offerts et mieux connaître les causes de l’itinérance.

«Souvent, ces gens-là, ils ont tellement été stigmatisés qu’ils ont peur d’aller chercher des services parce qu’ils ont peur d’être jugés», a avancé Mme Nadeau.

Personne n’est à l’abri de l’itinérance. Une vie peut basculer à tout moment. La situation qui y mène n’est jamais simple.

«Souvent, c’est une combinaison de plusieurs facteurs. Il y a en a qui ont des maîtrises et d’autre qui n’ont qu’une deuxième ou troisième année. Il y a une grande variété».