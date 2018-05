Nouveau plan d’urgence pour le Grand Moncton

Le Grand Moncton se dote d’un plan de mesures d’urgence renouvelé. Il doit faciliter des interventions rapides, efficaces et coordonnées lors de situation d’urgence à Dieppe, à Moncton et à Riverview.

Le plan a été déjà été adopté par les conseils municipaux de Riverview et de Moncton. Dieppe doit l’entériner le 14 mai.

«Ce plan commun détaille les rôles de tous et permet une intervention efficace et efficiente tout en éliminant la duplication des efforts et le gaspillage des ressources», a indiqué par communiqué le chef pompier de Dieppe, Conrad Landry.

La gestion des situations d’urgence a été améliorée dans la nouvelle version du plan d’urgence régionale. Le système de commandement des interventions fonctionnera plutôt en termes de fonction plutôt que de département.

«Dans l’ancien plan, si j’avais besoin d’un tracteur, il n’y a pas personne qui s’occupait spécifiquement de ça. J’allais dans la salle des mesures d’urgence et je le demandais. Maintenant, j’ai une personne responsable de la logistique qui sera responsable de trouver mon tracteur. C’est spécifique», a expliqué à l’Acadie Nouvelle M. Landry.

Plusieurs facteurs dictent si le plan des mesures d’urgence doit être activé ou pas. Le même événement en été et en hiver ne nécessite pas la même réponse, par exemple.

«Si on dit par exemple qu’en fin de semaine on a une panne d’électricité assez sérieuse, mais que la température est acceptable et qu’il n’y pas de gros froid, on ne va pas activer le plan pour ça. Cependant, si la même situation se produit en hiver, j’aurais activé le plan d’urgence», a souligné M. Landry.

Le nouveau plan sera mis à exécution lors d’une simulation de catastrophe provinciale le 13 juin. Cela permettra aux équipes d’urgence de partout au Nouveau-Brunswick de tester leurs habiletés.