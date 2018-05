Un nouvel exécutif et de nouveaux mandats pour la FJFNB

Réunis ce week-end, dans le cadre de leur assemblée générale annuelle, les membres de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) ont procédé à l’élection de leur conseil de direction pour l’année 2018-2019, en plus de discuter en profondeur des enjeux touchant la jeunesse acadienne du Nouveau-Brunswick.

Près de 150 jeunes francophones du secondaire de la province ont participé à cette 31e rencontre annuelle qui s’est déroulée à la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault.

Les jeunes membres de l’organisme militant ont élu Émile Couturier de l’école Sainte-Anne de Fredericton à la présidence de l’organisme pour la prochaine année.

Le nouveau président ne sera nullement en terrain inconnu, puisqu’il occupait jusqu’à l’élection la fonction de vice-président de la FJFNB.

Instigateur du mouvement #WifiDansNosÉcoles, il sera épaulé au sein de l’exécutif de la FJFNB par Félix Arsenault de l’École Samuel-de-Champlain de Saint-Jean, à la vice-présidence, et par Janelle Poirier de l’École Louis-J.-Robichaud de Shédiac, qui a agira à titre de secrétaire-trésorier de l’organisme.

La rencontre aura permis à tous ces jeunes de donner des mandats clairs à la FJFNB, et ce, à l’aube de la prochaine élection provinciale au Nouveau-Brunswick ainsi que de la rentrée scolaire 2018-2019 qui ne sont pas si loin que ça à l’agenda.

Concrètement, les membres souhaitent que la FJFNB fasse pression sur le gouvernement du Nouveau-Brunswick et auprès des institutions postsecondaires francophones du N.-B. afin de voir réduire – voire abolir- les frais de scolarité dans la province.

Les sujets de l’inclusion auprès des jeunes et du personnel des écoles, des initiatives environnementales et écoresponsables, le féminisme et le consentement et la place des femmes sur le marché du travail ont également meublé les discussions des jeunes participants.

«Avec la prochaine élection provinciale en septembre, la question du droit de vote à l’âge de 16 ans va rebondir et sera de mise», a assuré Émile Couturier, le nouveau président de la FJFNB, tout en rappelant que cette initiative désormais présente à l’échelle du pays émane à l’origine des efforts déployés par l’organisme jeunesse du Nouveau-Brunswick.

«On va parler de nous en août et septembre, il y aura de l’action à ce moment-là!», a affirmé avec aplomb à l’Acadie Nouvelle le nouveau président de la FJFNB.