Beresford: une quinzaine d’emplois créés chez Discovery Drill

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Brian Kenny; Darlene Labonville, vice-présidente aux opérations, Discovery Drill; Marc Landry, vice-président à l’informatique et à la logistique, Major Drilling; le député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier; et le président de Discovery Drill, John Labonville. – Acadie Nouvelle: Idrissa Diakité