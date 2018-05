De nouveaux élus municipaux

C’était soir d’élection, lundi, dans huit municipalités de la province. Dix postes étaient contestés par plus d’un candidat.

Les citoyens de Bas-Caraquet ont élu Nicole Hébert (349 votes) et Nadine Gionet (291) au poste de conseillères municipales. Elles ont devancé l’ancien maire et ex-député Gaston Moore (236) et Jacques Morais.

Bas-Caraquet a aussi un nouveau maire, Roger R. Chiasson, qui a été élu par acclamation.

À Bathurst, Jeff Glendenning a remporté une lutte à cinq. Il a obtenu l’appui de 687 électeurs, devant Michelle Ann Branch (422), Graham Wiseman (350), Derek Miller (183) et Fenton Gabriel Hickey (159).

Un poste de conseiller général était à l’enjeu à Dieppe. Lise LeBouthillier a triomphé de Pascal Paulin, avec 1557 votes contre 895.

À Saint-André, Jean-Eudes St-Amand a triomphé de trois autres candidats. Il a obtenu 328 voix, contre 82 pour Mario Godbout, 71 pour Maurice Godbout et 18 pour Rosaire Cyr.

Les électeurs de Sainte-Marie-Saint-Raphaël ont misé sur Bernard Savoie en tant que conseiller municipal. Il a reçu l’appui de 163 personnes, soit plus que Henri-Pierre Duguay (81) et que Maurice Paulin (21).

À Atholville, Arthur Joseph Thibault est le nouveau conseiller du quartier 3. Il a obtenu 216 votes, devançant Danny McNeil (142) et Joey Power (122).

La soirée a aussi permis de confirmer Gilles Thériault au poste de maire de Grande-Anse et Denis Savoie à celui de conseiller. Les deux ont été élus par acclamation. Même chose pour la conseillère Carole Doyle dans le quartier 2 de Kedgwick, le conseiller Maxime Lejeune à Pointe-Verte de même que Guy Cormier (maire) et Victor Bertin (conseiller) à Saint-Léolin.

Bobby Hartt a été élu conseiller à Fredericton Junction, tout comme Michelle Lina Gayton et Brenda Lynn Allison à St. George.