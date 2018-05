Un siècle d’histoire pour les Religieuses de Jésus-Marie à Lamèque

Les Religieuses de Jésus-Marie célèbrent en 2018 leurs 100 ans de présence à Lamèque. Des célébrations sont prévues cet été. Pour l’occasion, l’Acadie Nouvelle a rencontré les sœurs Lucie Paulin et Gabrielle Haché, deux religieuses qui œuvrent au service de l’Église depuis plus de 50 ans.

Sr Lucie Paulin, de Lamèque, a été saisie par l’appel d’une vie religieuse à la fin de son adolescence. La jeune femme, aujourd’hui âgée de 77 ans, souhaitait se consacrer à l’enseignement.

«C’était une vie qui m’attirait. À un moment donné, j’ai fait le pas. Quand on entre, on a toujours la possibilité de se retirer, mais je suis restée. C’est difficile à expliquer. Le témoignage de vie des sœurs était beau. À l’intérieur de moi, il y avait un grand désir de le faire. On peut dire que j’ai entendu l’appel.»

De son côté, Sr Gabrielle Haché a fait ses premiers pas au couvent à Lamèque pour poursuivre ses études secondaires au début des années 1960.

«Je suis allée à la petite école jusqu’à la 8e année, ensuite je suis venue au couvent pour faire ma 9e, 10e, et 11e année. J’ai fait ma 12e à l’école régionale, mais pendant mes trois années au couvent, j’ai vécu quelque chose d’intense au niveau musical.»

La musique faisant partie intégrante de leur mission éducative, les Religieuses de Jésus-Marie dirigeaient une chorale réputée dans la région et Sr Haché a eu l’occasion d’en faire partie.

«Ç’a m’a réellement marquée. Je crois que c’est ce qui m’a attiré. Je voulais faire de la musique. Je n’avais pas vraiment eu la chance de le faire auparavant.»

Sa passion pour la musique l’a amenée à vivre dans une communauté religieuse à Québec, où elle a enseigné la musique et la pastorale pendant de nombreuses années.

Un siècle d’histoire

Le début de l’histoire de la congrégation des Religieuses de Jésus-Marie à Lamèque remonte à 1913, alors que le père Alfred Trudel rêvait d’établir une communauté enseignante dans la paroisse.

«Le Père Trudel était un homme de profondeur. Il voyait l’état de la paroisse et il trouvait que les petites écoles ne suffisaient plus pour la population. Il voulait avoir des religieuses pour enseigner ici à Lamèque», explique Sr Lucie Paulin.

Les premières démarches du Père Trudel se sont soldées par un échec.

«Il a été frappé aux portes de différents couvents, mais là où il frappait, on lui refusait.»

Ce sont finalement des religieuses de la congrégation Jésus-Marie à Québec qui acceptent la mission, mais avant de s’installer définitivement à Lamèque, trois religieuses de Québec ont visité la région pour tâter le terrain. Elles ont été accueillies par une foule.

C’est donc en 1915 que les religieuses ont confirmé leur intention d’établir une communauté à Lamèque ayant pour mission d’éduquer les jeunes de la paroisse.

«Au moment, où les gens ont su que les sœurs s’en venaient, ils ont commencé à construire le couvent. Ç’a pris trois ans. Quel travail. C’était tout fait en bois. C’était un travail monstre!»

Au fil des ans, la congrégation a pris de l’ampleur et des communautés éducatives se sont établies à Saint-Raphaël, à Petite-Rivière-de-l’Île, à Miscou et à Shippagan.

La présence des religieuses dans la région a permis de semer les graines qui ont fait germer une vie intellectuelle et culturelle dans la région.

À Shippagan, le Collège Jésus-Marie a été l’un des premiers a offrir le baccalauréat ès arts aux jeunes femmes. L’établissement abrite aujourd’hui les locaux de l’Université de Moncton, campus de Shippagan.

Bien que l’éducation soit aujourd’hui gérée par le secteur public, les quatre sœurs de la congrégation qui restent à Lamèque maintiennent une présence active dans la communauté.

«Notre mission perdure depuis 100 ans. Les gens de la communauté nous apprécient. Ce sont même eux qui préparent la grande fête prévue cet été.»

Des Superwomans

Le nom de Soeur Saint-Alexandre est connu à Lamèque. Une école porte son nom depuis 1969. Elle figure aussi parmi le premier groupe de religieuses qui sont arrivées à Lamèque.

En plus d’être chargée de l’éducation des grands, elle a aussi assumé les responsabilités de supérieure, d’économe, de directrice de choeur et de surveillante de santé du personnel et des élèves du couvent ainsi que des paroissiens.

«Les soeurs ont beaucoup fait dans la communauté. C’était des femmes de vision», lance fièrement Sr Gabrielle Haché.

Même de nos jours, la communauté se maintient, tout en demeurant autonome.

«Encore aujourd’hui, on vit sans l’aide d’hommes. On fait le travail qu’il faut. Si on a des besoins, on fait appel à un employé, mais même à nos âges, on se débrouille. C’est une force!», ajoute Sr Lucie Paulin.

À l’âge de 70 ans, Sr Gabrielle Haché est la plus jeune membre de la congrégation. La relève se fait rare. Malgré tout, les sœurs voient le travail du père Patrick McGraw et de son adjointe en pastorale, Jackie Plourde, d’un bon très bon œil.

«Il a sa jeunesse (NDLR: il a 35 ans) et il apporte son énergie. Il entre dans une nouvelle ère de l’église. Il arrive avec son ouverture. Et la femme qui travaille avec lui, Jackie, est précieuse. Ensemble, ils mettent de la vie pour vivre la communauté chrétienne autrement.»

Des célébrations seront organisées en août pour marquer le centenaire des Religieuses de Jésus-Marie à Lamèque. Des détails seront dévoilés prochainement.