Beresford fêtera l’Acadie durant quatre jours

Cette année, grâce à une programmation diversifiée, Beresford célébrera l’Acadie pendant quatre jours, à la mi-août.

Aurèle Michaud, membre du comité de développement culturel de Beresford depuis sa création en 2013, en assure la présidence pour la deuxième année. Il se dit très fier de contribuer à l’essor de la culture dans sa communauté et souhaite voir les gens de Beresford et de la région participer en grand nombre à la quatrième année de Beresford Fête l’Acadie.

«On veut avoir une plus grande participation des gens de la communauté. On se concentre sur des activités qui s’adressent à tout le monde, dont les familles, les personnes âgées et les jeunes. Il n’y a pas d’activité typique de la fête du 15 août.»

Le coup d’envoi des festivités sera donné le samedi 11 août, avec de la musique à l’Écomarché régional de Beresford. Matt Boudreau, lauréat du Gala de la chanson de Caraquet et du Sommet de la chanson de Kedgwick en 2015, montera sur scène. Sa prestation sera suivie d’une courte cérémonie officielle et de la remise des prix du concours de décoration.

Le dimanche 12 août, l’événement débutera à la Plage, avec la prestation de jeunes finalistes au concours Accros de la chanson, dont Samanta Lévesque et Shane Larocque.

Le mardi 14 août, ce sera la traditionnelle procession aux flambeaux, dont le défilé s’ébranlera du Centre Réal-Boudreau en empruntant la passerelle jusqu’au parc de la plage de Beresford. La célébration se poursuivra avec des chants interprétés par Gilles Pitre et se terminera avec un mini feu d’artifice.

Le comité organisateur a décidé de clôturer les festivités avec un spectacle de Sandra LeCouteur, le mercredi 15 août, au Centre des Chevaliers de Colomb de Beresford.

«On est chanceux d’avoir Sandra LeCouteur pour clôturer les activités, et ce, grâce à nos commanditaires.»

Le maire de Beresford, Jean-Guy Grant, se dit satisfait de la programmation dévoilée par le comité.

«On retrouve des activités pour toute notre communauté. Le comité a fait un excellent travail pour permettre à concitoyens de vivre un excellent moment.»