Edmundston: un nouveau centre hôtelier ultra moderne

Un hôtel comprenant 85 chambres et une gamme complète de commodités sera bientôt érigé sur le site du Grey Rock Power Center d’Edmundston.

La Corporation de Développement économique de la Première Nation des Malécites du Madawaska et le Conseil de la Première Nation des Malécites du Madawaska ont confirmé, mercredi, que ce projet hôtelier d’importance ira de l’avant et qu’il pourrait même voir le jour d’ici la fin de l’année 2018.

L’établissement Quality Hotel & Conference Center sera doté de plusieurs salles de rencontres, d’un gymnase, d’une piscine intérieure avec accès durant la saison estivale à une terrasse extérieure, d’un spa, d’une salle de jeu avec casiers pour entreposer de l’équipement sportif et d’un garage pouvant entreposer des motoneiges, des motocyclettes et des VTT.

De plus, sept suites luxueuses ainsi que plusieurs chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite seront aussi aménagées.

Évalué à 12M$, le projet prévoit également l’installation d’une passerelle aérienne d’une longueur de 250 pieds entre le nouvel hôtel et le casino Grey Rock. Ce qui permettra un accès direct entre les deux bâtiments voisins.

Selon les promoteurs du projet, Martin Lachapelle, André Coté et Steve Boulianne, l’établissement mettra à profit les toutes dernières technologies afin d’assurer le confort des clients et la qualité du service à la clientèle.

«Par exemple, l’enregistrement et le départ du client ou l’ouverture de sa porte de chambre pourront se faire automatiquement avec l’aide d’un téléphone portable», illustre André Côté.

Selon lui, cette construction mènera à la création de 30 à 40 emplois directs, en plus d’emplois au Casino d’Edmundston qui seront éventuellement consolidés.

«L’hôtel assurera des retombées économiques importantes et permettra de rehausser l’offre d’accueil touristique de la grande région d’Edmundston. Ça sera profitable pour tout le monde», a expliqué le président du Grey Rock Hotel.

Un hôtel attendu

John Bernard, le président du Casino Grey Rock, voit évidemment l’arrivée du nouvel hôtel d’un très bon œil et des plus bénéfiques pour les activités et l’achalandage du casino.

«Nous pourrons penser davantage en termes de clientèle d’autocar, de tournois, de conférences et même de congrès. L’impact économique se fera sentir dans l’ensemble de la communauté du Madawaska, en plus de dynamiser le site Grey Rock.»

«C’est un plus, ça va permettre de mettre en valeur nos attraits touristiques et d’attirer un plus grand nombre de visiteurs provenant de l’extérieur», a pour sa part affirmé Cyrille Simard, le maire de la Ville d’Edmundston.