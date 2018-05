Une programmation renouvelée pour Paquetstock

Fort de son succès des deux années précédentes, le festival Paquetstock sera de retour cet été à Paquetville. L’événement se déroulera du 23 au 26 août.

Une annonce qui plaît énormément au maire et porte-parole, Luc Robichaud.

«Nous sommes fiers d’être de retour cette année avec des nouveautés, qui offrent un choix encore plus grand d’activités pour tous les âges», peut-on lire dans le communiqué de presse.

Parmi les nouveautés, on note l’ajout d’un tournoi de balle molle en collaboration avec le foyer de soins local et le Manoir Edith B. Pinet. Il se tiendra le vendredi 24 août.

S’ajoute également un pique-nique communautaire lors de la dernière journée de festivités. Il sera suivi de feux d’artifice à la tombée de la nuit pour clore le tout.

«L’appui et la confiance que nous démontre la communauté contribuent grandement au succès que le Paquetstock connaît depuis ses débuts! Grâce à cet appui, on a l’énergie nécessaire qui nous pousse à nous surpasser et à continuer d’améliorer le festival afin de redonne à cette communauté», poursuit M. Robichaud.

Le festival sera lancé par le retour de la Grande tablée sur la rue du Parc le jeudi 23 août en soirée. Il s’agit d’un repas cinq services organisé par le restaurant le Nouvo Caveau. Sonia Jalbert, propriétaire, et le chef cuisinier David Forbes miseront sur les produits locaux.

La soirée du vendredi sera marquée entre autres par une prestation du légendaire Cayouche sous le grand chapiteau lors d’une soirée country. Il sera précédé par Donat Robichaud et suivi du groupe ReCover Country Band.

C’est un rallye automobile et le spectacle pour enfants Féeli Tout qui continueront la fête le samedi 25 août. La soirée se verra ponctuée par la tournée SuperNOVA, composée du chanteur Rick Hugues et des chanteuses Andrée Watters et Elizabeth Blouin-Brathwaite. Le groupe Smash offrira aussi une prestation.

Pour de plus amples détails, consultez le site internet de l’événement au www.paquetstock.com