5,5 millions $ pour améliorer le réseau de pistes cyclables

Armand Caron, membre du bureau de direction de la Véloroute de la Péninsule acadienne, Wilfred Roussel, ministre de l’Agriculture, des Mines et des Affaires rurales, Ernest Ferguson, président de Véloroute, Serge Cormier, secrétaire parlementaire du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Serge Rousselle, député de Tracadie-Sheila, Hédard Albert, député de Caraquet, et Denis Landry, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. - Acadie Nouvelle: Sébastien Larocque