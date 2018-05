Bertrand: l’ancienne Résidence du Pont sera démolie

À l’abandon depuis 2013, l’ancienne Résidence du Pont a été vendue et sera démolie. - Acadie Nouvelle: David Caron

Si tout se déroule comme prévu, l’ancienne Résidence du Pont, à Bertrand, sera démolie très prochainement.

La municipalité de Bertrand a récemment fait une offre au gouvernement provincial, le propriétaire de l’édifice. Les lieux sont à l’abandon depuis 2013. Situé aux abords de la route 11, le terrain de 40 acres est vu comme un endroit idéal pour de futurs développements. Le montant de l’offre n’a pas été précisé.

«Si jamais une entreprise arrive et souhaite s’installer à Bertrand, on sera peut-être en mesure de les aider», dit Yvon Godin, maire de Bertrand.

Avant sa fermeture en 2013, la Résidence du Pont comptait une dizaine de locataires – surtout des personnes âgées. Ils ont été expulsés subitement par la propriétaire et gérante, Jacqueline Power, lorsqu’il s’est avéré qu’elle n’avait plus les moyens de régler ses factures d’électricité et qu’elle avait contracté une dette de 40 000$ en tentant d’obtenir une licence d’exploitation gouvernementale.

Elle espérait ssedépartir de l’établissement, mais une transaction potentielle est tombée à l’eau à la dernière minute.

Depuis ce temps, des malfaiteurs se sont livrés à des actes de vandalisme. L’intérieur a été complètement saccagé. Les lieux sont dangereux. Une section de toit s’est même écroulée.

«Nous avons fait une offre et elle a été acceptée de façon officieuse. Lorsqu’elle sera acceptée, on va procéder à la démolition de l’édifice.»

D’après Yvon Godin, ces travaux auront lieu «le plus tôt possible».

L'ancienne salle commune de la Résidence du Pont à Bertrand. L'intérieur de l'édifice a été complètement saccagé par des malfaiteurs. Acadie Nouvelle : David Caron. 17 mai 2018.

Service d’eau et d’égouts à venir

Bertrand a aussi l’intention d’approvisionner une partie de la municipalité avec le service d’eau et d’égouts.

«Ça fait deux ans qu’on travaille sur ce dossier. On sera bientôt prêt à présenter une demande d’aide financière au gouvernement provincial.»

Quelques raisons poussent la municipalité à vouloir mettre ce projet de 9 millions$ en œuvre. Plusieurs fosses septiques privées sont vieillissantes et les gens ne peuvent plus toujours se fier à leur puits.

«L’été dernier pendant la sécheresse, des gens ont commencé à manquer d’eau. Ça devient un problème majeur.»

L’absence de ces deux services freine aussi le développement de la municipalité, ajoute le maire Godin.

«L’an dernier, il y a deux entreprises qui voulaient s’installer à Bertrand. Ce n’était pas nécessairement pour créer 200 emplois, mais il y avait une possibilité d’en créer une vingtaine ou une trentaine. En raison de l’absence du service, elles ne l’ont pas fait.»

50e anniversaire d’incorporation

L’année 2018 marque aussi le 50e anniversaire de l’incorporation municipale de Bertrand. Plusieurs activités sont prévues cette année, dont un banquet le 16 juin.