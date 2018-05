Double médaille d’or pour un gin produit à Petit-Paquetville

La Maison Fils du Roy continue de se démarquer à l’international. Le Gin Thuya, produit dans les distilleries Fils du Roy de Petit-Paquetville et de Saint-Arsène, au Québec, a récemment remporté une double médaille d’or au San Francisco Spirits Competition, l’un des événements les plus importants au monde pour l’industrie des spiritueux distillés.

La double médaille d’or est la plus haute distinction possible. Plus de 2200 spiritueux ont été soumis au jury pour une évaluation.

«Nous travaillons fort pour produire des spiritueux qui se distinguent par leurs caractéristiques et qui impressionnent autant les connaisseurs que les gens qui découvrent nos produits. Ce genre de reconnaissances nous disent que nous sommes sur la bonne piste», dit Sébastien Roy, cofondateur de la distillerie et maître distillateur.

Deux autres produits de la Maison Fils du Roy ont également été soumis à l’évaluation, soit Appalaches, un whisky canadien au seigle qui sera disponible en juin et le rhum Fort Latour. Ces deux alcools ont été récompensés par des médailles de bronze.

La Maison Fils du Roy a lancé ses activités à Petit-Paquetville en 2011 et a ouvert une autre distillerie à Saint-Arsène, au Québec en 2015. La distillerie du Nouveau-Brunswick est gérée par Sébastien Roy et sa mère, Diane. Celle du Québec est gérée par Jonathan Roy, frère de Sébastien.