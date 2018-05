Hausse de trois cents du prix de l’essence

Le prix de l’essence continue de grimper au Nouveau-Brunswick. Il a augmenté de presque 3 cents, jeudi matin, atteignant un maximum de 133,6 cents le litre.

Le prix demeure au moins 20 cents plus élevé qu’à pareille date l’an dernier (111,4 cents le litre), et à son niveau le plus élevé depuis octobre 2014.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01.

Le prix du carburant diesel à ultra faible teneur en soufre a baissé de 2,6 cents, atteignant 128 cents le litre.

Le prix du mazout a aussi subi une baisse, passant de 114,8 à 111,8 cents le litre. Le prix du propane a baissé de 1,3 cent, atteignant 108,1 cents le litre.