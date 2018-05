1,84 M$ pour rénover le foyer de soins de Rogersville

Le gouvernement provincial annonce un projet important de rénovations au Foyer Assomption de Rogersville. Il a donné le feu vert à une cure de rajeunissement de 1,84 million $.

L’investissement dévoilé vendredi matin permettra d’effectuer des travaux sur l’infrastructure vieillissante de l’établissement de 50 lits.

Des améliorations seront notamment apportées au niveau de la tuyauterie, du système d’électricité et du stationnement. Ils seront effectués sur une période de cinq ans

«On a un bâtiment assez âgé. On est très content de voir ce projet. On a toujours gardé le foyer en bonne condition. Ces investissements vont permettre d’apporter des rénovations pour le garder en bon état encore plus longtemps», explique Anne Babineau, directrice générale du foyer.

Les dirigeants du foyer de Rogersville croisent les doigts et espèrent que Fredericton fera bientôt une autre annonce, soit celle de l’ajout d’un service palliatif.

Depuis quelques années, ils mènent une campagne de financement afin de payer une partie du projet. Ils ont dépassé leur objectif de 160 000$, et continuent d’organiser des activités de collectes afin de convaincre le gouvernement provincial d’aller de l’avant avec un projet pour les personnes en fin de vie.

L’annonce de vendredi a lieu dans le cadre du plan pour les foyers de soins 2018-2023 du gouvernement provincial. Elle fait partie d’un fonds de 108 millions $ sur cinq ans pour rénover les foyers de soins dans la province.

Le Foyer Assomption a été construit en 1981.