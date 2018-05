Michel Soucy quitte la présidence de la CSR-Restigouche après une année difficile

À la barre de la Commission de services régionaux du Restigouche depuis deux ans, le maire d’Atholville, Michel Soucy, n’a pas sollicité un autre mandat à ce poste.

C’est son confrère d’Eel River Dundee, Denis Savoie, qui a été élu par ses pairs, jeudi, au terme de l’assemblée générale annuelle de l’organisation. Barry Firlotte, du DSL de Chaleur, a pour sa part conservé son poste à la vice-présidence.

M. Soucy a évoqué des raisons personnelles pour justifier sa décision de ne pas se retourner à la présidence. Celui-ci a encore deux années écoulées à la mairie d’Atholville, donc deux autres années à siéger au sein de la CSR-Restigouche.

«Je suis maire, mais je siège également sur deux comités autres au niveau provincial. Ça en fait beaucoup dans mon assiette. J’ai besoin de retrouver une certaine balance entre ces occupations et ma vie personnelle et familiale», explique-t-il, précisant qu’après tout, il est théoriquement à la retraite.

Il faut dire que la dernière année n’aura pas été de tout repos à la barre de la CSR-Restigouche pour l’élu. Celui-ci s’est retrouvé au cœur d’une dispute avec la municipalité de Campbellton. Le malaise est persiste d’ailleurs toujours au sein de la commission.

M. Soucy avoue que le climat tendu des derniers mois n’a pas été facile, mais il soutient qu’il n’a aucunement influé sur sa décision de ne pas se représenter.

«Ce n’a pas été plaisant, mais ç’aurait été loin d’être suffisant pour me faire renoncer à mon poste. Ceci étant dit, il y a un processus de médiation qui a été entamé avec Campbellton. Je ne sais pas quelle tournure ça va prendre avec le nouveau président, si les relations vont s’améliorer maintenant que je ne suis plus là comme porte-parole. On verra bien», a indiqué M. Soucy.

Est-ce que ce départ est un prélude à une annonce similaire au niveau municipal?

«Il me reste deux ans à servir comme maire, et je vais les terminer. Par la suite, il faudra analyser la situation. J’ai toujours dit que je prévoyais être à la mairie pour une période de huit ans, et c’est là que je serai dans deux ans. On vérifiera comment se portent la municipalité et ma vie personnelle à ce moment-là», dit-il.

Bilan

La réunion annuelle de jeudi dernier était par-dessus tout l’occasion pour les membres de la CSR-Restigouche de tracer le bilan de la dernière année. Selon M. Soucy, il ne faudrait surtout pas retenir uniquement l’imbroglio avec Campbellton pour définir la qualité du travail abattu au cours des derniers mois.

«Ç’a créé un froid c’est vrai, mais on a réussi des choses très positives, fait de grands pas. On a finalement décidé, par exemple, d’aller de l’avant avec le dossier du recyclage à domicile. C’était un programme important aux yeux des citoyens, un projet dont on parle depuis des années. Les bacs ont été commandés, les contrats octroyés, ce sera fin prêt pour l’automne», assure M. Soucy.

La cueillette résidentielle – qui ne s’effectuera pas cette année à Campbellton faut-il le rappeler – arrive au moment où la Commission des déchets solides constate une autre baisse de sa récolte de matières recyclables. Cette année, 360 tonnes de matières recyclables ont été entassées dans les conteneurs communautaires contre 385 tonnes l’an dernier (baisse de 7%).

L’autre dossier qui a connu un dénouement positif selon l’ancien président, c’est celui de l’appui financier des membres à l’endroit de l’aéroport de Charlo.

«Nous avons réussi à obtenir un consensus de la part de tous nos membres. Cette aide a permis à l’aéroport d’obtenir des fonds provinciaux et de pouvoir embaucher une nouvelle directrice générale afin de rendre l’aéroport plus rentable et plus visible», croit-il

Décision d’ici la fin du mois

Les membres de la CSR-Restigouche se rencontreront à nouveau avant la fin du mois, cette fois afin de discuter de l’offre de Dalhousie concernant le déménagement de la station de transfert et des bureaux administratifs chez elle.

Le rapport préliminaire de la firme de consultants sur la viabilité du projet a été remis au comité des finances jeudi. Mais, à défaut d’avoir le temps nécessaire pour réviser adéquatement le dossier et prendre une décision – à savoir si une étude plus approfondie serait nécessaire ou si le processus doit prendre fin –, le comité a décidé d’attendre avant de présenter les résultats publiquement.

La discussion aura plutôt lieu le 29 mai lors d’une réunion spéciale. Rappelons que Dalhousie avait offert un terrain avec des bâtiments tout à fait gratuitement à la CSR-Restigouche afin d’épargner des sommes pour l’agrandissement de la station, agrandissement nécessaire en raison de l’implantation du programme de recyclage à domicile.