Parc Kouchibouguac: six espèces envahissantes seront éradiquées

Les employés du parc national Kouchibouguac s’attaqueront à six espèces végétales envahissantes cet été. Le projet a lieu dans le cadre d’un investissement de 7,5 millions $ pour l’amélioration de l’infrastructure et de l’intégrité écologique, annoncées mercredi.

Les six espèces végétales exotiques ont fait leur apparition dans le parc il y a quelques années. Deux d’entre elles, la renouée du Japon et l’alpiste des roseaux, sont plus «problématiques».

«Il y a deux endroits où il y a une invasion de la renouée du Japon qui est assez inquiétante. Et on retrouve le reed canary grass (alpiste des roseaux) tout le long de nos sentiers», explique Philippe St-Onge, gestionnaire de la conservation des ressources à Kouchibouguac.

L’alpiste des roseaux a envahi la flore le long des sentiers du parc Kouchibouguac. – Gracieuseté: David Mazerolle et Sean Blaney du Centre de Données sur la Conservation du Canada Atlantique La renouée du Japon – classée parmi les 100 pires espèces envahissantes de la planète selon l’Union internationale pour la conservation de la nature – cause des inquiétudes au parc national Kouchibouguac. – Gracieuseté: David Mazerolle et Sean Blaney du Centre de Données sur la Conservation du Canada Atlantique

Comment ces espèces exotiques, ainsi que l’érable de Norvège, la salicaire pourpre, l’érable à Giguère et le rosier rugueux, se retrouvent-elles dans le parc national? Selon toute vraisemblance, elles ont été introduites par les visiteurs.

«On ne s’aperçoit pas, mais la façon que des plantes colonisent de nouveaux endroits est souvent reliée à l’être humain. On peut avoir des graines le long de nos souliers. Il peut en avoir sur les voitures qui passent.»

«On s’aperçoit que les plantes exotiques sont toujours le long des sentiers et toujours le long des routes. C’est là qu’on trouve 95% de ces espèces.»

Les employés du parc ont effectué un recensement afin d’identifier les sites où se retrouvent les espèces envahissantes. Ils collaboreront avec la communauté autochtone de la région et les visiteurs du parc qui complètent le programme de biologiste d’un jour afin de les éradiquer.

Le processus, qui aura lieu grâce à un investissement de 227 000 $ du gouvernement fédéral annoncé mercredi, durera cinq ans. Les employés du parc retourneront sur le terrain année après année afin de s’assurer que les plantes nuisibles ne sont pas de retour.

«Les six espèces ont le potentiel d’empiéter sur le territoire où les espèces indigènes poussent. Elles réduisent la biodiversité et elles se répandent. Il n’y a aucune façon des contrôler, sauf d’aller sur le terrain et de les enlever.»

7 millions $ pour remplacer deux ponts

Le député de Miramichi-Grand Lake, Pat Finnigan, s’est rendu au parc national de Kouchibouguac mercredi pour annoncer les investissements de 7,5 millions $.

Le pont du ruisseau Rankin, sur la route 117, sera remplacé au coût de 4 millions $. Construit en 1963, il a atteint la limite de sa vie utile, malgré des travaux de réhabilitation en 2015. Les nouveaux travaux doivent assurer une infrastructure sécuritaire pendant au moins 75 ans.

Le pont du ruisseau Major Kollock sera pour sa part remplacé au coût de 3 millions $. Ce pont est essentiel aux activités du parc, étant situé sur la promenade principale qui offre le seul accès aux installations du parc.

Les travaux auront lieu pendant la saison morte, à l’automne et à l’hiver 2018-20919.

M. Finnigan a aussi annoncé un investissement de 250 000$ pour des travaux d’arpentage au parc national Kouchibouguac, ainsi qu’au lieu historique national du Fort-Beauséjour – Fort Cumberland.

Les investissements ont lieu dans le cadre des investissements de près de 3 milliards $ sur cinq ans dans les parcs nationaux du Canada, annoncés en 2015 par l’ancien gouvernement conservateur.