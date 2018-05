Prostitution: deux présumés clients arrêtés à Moncton

Le Service régional de Codiac de la GRC a procédé à l’arrestation de deux hommes ayant tenté d’obtenir des services de travailleuses du sexe. Les arrestations ont eu lieu le mercredi, en soirée, dans le secteur des rues Dufferin et St George, à Moncton.

«Nous faisons souvent des patrouilles dans le secteur pour cibler les gens tentant d’obtenir de tels services, a déclaré le sergent Louis Robichaud de la GRC. Nous demandons aux citoyens d’appeler la police s’ils remarquent des véhicules qui s’immobilisent dans le secteur et des gens qui tentent d’obtenir des services de travailleuses du sexe. Avant de communiquer avec la police, il est important de prendre en note la marque, le modèle et la couleur du véhicule et, si cela est possible, le numéro de la plaque d’immatriculation.»

Un homme âgé de 39 ans, de Moncton, et un Néo-Écossais âgé de 25 ans, de Windsor, ont été arrêtés. Ils ont été libérés, mais devront comparaître en cour provinciale à Moncton le 25 juillet, à 9h.