Un homme de Landry-Office porté disparu

La GRC sollicite l’aide du public afin de retrouver un homme de Landry-Office, près de Paquetville.

La disparition de Francis Thériault, âgé de 84 ans, a été signalée à la police le 18 mai 2018. Il a été vu pour la dernière fois le 16 mai, en après-midi, à Landry-Office. Sa famille et la police s’inquiètent pour son bien-être.

Il mesure 5 pieds 7 pouces et pèse environ 150 livres. Il a les cheveux gris courts et les yeux verts, et il porte des lunettes. Il pourrait être au volant d’une fourgonnette GMC Savana 1997, de couleur bourgogne, immatriculée au Nouveau-Brunswick (JCU 731).

Quiconque a des renseignements sur l’endroit où il pourrait se trouver est prié de communiquer avec le Détachement de Caraquet de la GRC au 506-726-5222.