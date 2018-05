Edmundston: le début d’une nouvelle aventure pour Véronic Ringuette et 89 autres diplômés

Véronic Ringuette a obtenu trois prix lors de la soirée des finissantes et finissants du Secteur science infirmière de l’UMCE tenue, vendredi soir. Dans la photo, Denis Pelletier, membre du conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité – région d’Edmundston, lui présente le prix du personnel médical de l’Hôpital régional d’Edmundston pour la plus haute moyenne dans les cours cliniques parmi les étudiants en science infirmière. - Gracieuseté

À peine diplômée de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston (UMCE), que le véritable travail sur le terrain commence pour Véronic Ringuette. Elle arpentera, dès mardi, les nombreux corridors de l’Hôpital régional d’Edmundston.

L’étudiante universitaire figure parmi les 90 personnes désormais titulaires d’un diplôme ou d’un certificat décerné à l’occasion de la 66e collation des grades de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston.

L’évènement – qui est à l’habitude plus que formel- s’est déroulé samedi, à la salle Léo-Poulin de la Cité des jeunes A.-M.-Sormany, comme toujours remplie au maximum de sa capacité pour l’occasion.

Véronic Ringuette a obtenu la plus haute moyenne (théorique et clinique) des 19 finissants et finissantes du programme du secteur science infirmière, ce qui lui a valu le prix d’excellence des mains du recteur et vice-chancelier par intérim de l’Université de Moncton, Jacques Paul Couturier.

Avant cette journée de consécration et de récompense, ces derniers se sont réunis une dernière fois avant la collation des grades à l’occasion d’un souper visant à souligner leur réussite et la fin de leur parcours universitaire.

«J’ai mis beaucoup de temps et d’efforts dans mes études, c’est un programme qui est loin d’être facile. Ce sont des études et des stages qui sont très demandant», explique d’emblée la jeune lauréate.

Malgré le fait qu’elle ait son diplôme universitaire en main, le parcours de Véronic Ringuette et la réalisation de son rêve d’être un jour une infirmière ne sont pas nécessairement chose faite.

En plus de travailler dès cette semaine à l’urgence de l’Hôpital régional d’Edmundston, plutôt que de profiter d’un long congé estival, la jeune femme devra se soumettre au coriace et tant controversé examen d’admission à la profession: le NCLEX-RN.

«Les études ne sont pas encore terminées! C’est dommage, car il nous manque des outils francophones, tout se passe en anglais ou presque. Il y a un stress supplémentaire, c’est évident, mais à force d’étudier, une certaine confiance finit par s’installer», a affirmé Véronic Ringuette, somme toute sereine malgré la polémique entourant le redouté examen destiné à sa profession.

Outres Véronic Ringuette, le recteur et vice-chancelier par intérim de l’Université de Moncton, Jacques Paul Couturier, a remis, au cours de la cérémonie, des prix d’excellence aux diplômés qui ont maintenu la plus haute moyenne dans leur programme d’études: à Jessica Raymond, de Saint-Jacques (baccalauréat d’études individualisées), à Dominic Jalbert, d’Edmundston (diplôme des sciences de la santé) et à Catherine Dumas, de Saguenay, au Québec (baccalauréat en aménagement des forêts).

Le docteur George Bouchard a quant à lui reçu de la part de l’UMCE un doctorat honorifique lors de la même occasion, et ce, avant de livrer un témoignage qui a été fort apprécié des étudiants.