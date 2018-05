La fermeture d’une nouvelle zone de pêche inquiète les crabiers

Les autorités fédérales décrètent la fermeture de plusieurs zones de pêche dans le golfe du Saint-Laurent en raison de la présence de baleines noires. Pour les crabiers, cela n’augure rien de bon pour le reste de la saison.

Dans un communiqué, Pêches et Océans Canada indique que deux baleines noires de l’Atlantique Nord ont été signalées au large des côtes du Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement fédéral a donc décidé de mettre en place des fermetures de pêche pour une zone adjacente à celle, beaucoup plus grande, fermée depuis le 28 avril pour protéger l’espèce menacée.

La pêche au crabe des neiges et la pêche au homard sont notamment visées par cette fermeture.

La fermeture de la dernière zone annoncée prendra effet mardi à 16h, tous les engins de pêche devront avoir été retirés à ce moment. Le gouvernement fédéral ajoute que l’interdiction de pêcher demeurera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Robert Haché, de l’Association des crabiers acadiens, approuve la mesure. En revanche, les crabiers continuent de remettre en question la fermeture statique d’une zone de 14 000 kilomètres carrés au coeur du golfe du Saint-Laurent, où de nombreux mammifères marins ont été observés l’an passé. Aucune baleine n’y a été observée jusqu’à présent.

«Il n’y avait aucune raison de fermer cette grande zone-là au début de la pêche, répète Robert Haché. Si on avait pu pêcher là pendant les trois premières semaines, ça nous aurait permis de doubler les captures et de terminer la pêche plus tôt.»

La mesure de protection a eu pour effet de concentrer les pêcheurs dans les zones situées sur le pourtour de la zone fermée, ajoute-t-il.

Quand les baleines arriveront dans le golfe, elles pourraient être exposées à un risque élevé en raison de la forte densité de casiers à l’extérieur de la zone, croit Robert Haché.

Une saison compliquée pour les crabiers

Cette année, Pêches et Océans Canada établira une zone tampon chaque fois qu’une baleine sera repérée. Cette zone sera fermée pendant au moins 15 jours et la fermeture sera prolongée de 15 jours à partir de la dernière observation.

Jean Lanteigne, de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels, craint pour la suite de la saison de pêche au crabe des neiges.

«Le territoire est plus en plus petit et les débarquements baissent. Si ça continue comme c’est parti, on risque une quasi-fermeture du golfe. Les espaces sont déjà limités pour placer les casiers, ça risque de créer des conflits en mer.»

Le contingent des prises admissibles est passé de 43 475 à 24 614 tonnes métriques pour la saison 2018. Malgré cette baisse de 43,4%, les pêcheurs ont peu d’espoir d’atteindre le quota cette année.

À peine 42% du quota a atteint jusqu’à présent.

«Ça demande un effort extrêmement important pour capturer la même quantité de crabes», alerte Robert Haché.

Les captures à la baisse ont aussi un impact sur les travailleurs d’usines de transformation de la Péninsule acadienne, qui se voient offrir moins d’heures de travail qu’à l’habitude, dit-il.

«L’industrie est en demande pour du crabe qu’on n’arrive pas à débarquer. Il y a une vraie pénurie en ce moment.»

Jean Saint-Cyr, spécialiste de l’industrie de la pêche, croit que tous les intervenants devront tirer les leçons de la saison 2018 pour s’adapter à la nouvelle donne.

«On est dans une phase de transition, c’est une première en terme de gestion pour le ministère. On espère qu’à partir de l’an prochain, on aura une meilleure compréhension pour gérer la migration des baleines. Du côté des crabiers il faudra envisager de nouvelles technologies telles que les casiers sans câble.»