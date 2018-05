Le nouveau visage des bibliothèques publiques

Vous pensez que l’on ne retrouve que des livres et des films dans les bibliothèques publiques de la province? Détrompez-vous. Alors que l’été approche à grands pas, l’Acadie Nouvelle vous invite à découvrir cinq initiatives qui sortent du lot.

Un coup de main au jardin

À Bas-Caraquet, l’équipe de la Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier se prépare à mettre les mains dans la terre dans le cadre de la deuxième édition du projet novateur intitulé «Un coup de main au jardin.»

Cet été, la biblio cultivera une fois de plus des légumes sur un lopin de terre du jardin communautaire du coin et accompagnera les personnes qui souhaitent apprendre à travailler le sol.

«Lors de notre première rencontre (le 22 juin, à 13h30, au jardin communautaire), il y a l’un des responsables du jardin qui va expliquer aux familles et aux enfants les techniques; comment utiliser les outils, commenter planter», explique la gestionnaire de la biblio, Mylène May Gionet.

Par la suite, des ateliers et de l’accompagnement seront offerts – toujours gratuitement – aux participants afin de les amener à découvrir divers aspects de la gestion d’un petit jardin (l’arrosage, le désherbage et ainsi de suite).

«On leur montre comment le faire, on le fait avec eux. (…) Ça leur donne le goût de jardiner, ça leur donne aussi le goût de manger des légumes frais. Et ils apprennent que c’est simple, c’est facile.»

D’ici au mois d’octobre, les participants pourront ramener les légumes fruits produits sur la parcelle en question. S’ils le souhaitent, ils pourront faire un petit don à la bibliothèque en échange, explique Mylène May Gionet.

Un club de lecture pas comme les autres

À Moncton, un club de lecture pas comme les autres a été créé il y a quelque temps; «Livres à croquer».

«Au lieu de lire un essai, un ouvrage de fiction ou une bande dessinée, les participants choisissent un livre de recettes chaque mois, ou un thème», explique la directrice de la biblio, Chantale Bellemare.

Au cours des derniers mois, les participants ont traité de divers sujets.

«Ils ont fait par exemple les pains et les soupes. Ils ont aussi fait piquant et sucré. Le mois prochain, ils vont faire l’heure du thé, donc tous les petits canapés ou les petits sandwiches qu’on sert à l’heure du thé, comme en Angleterre.»

Pour l’instant, seulement deux ou trois personnes se pointent chaque mois pour assister aux rencontres de «Livres à croquer». Ce ne sont pas les places qui manquent, affirme Chantale Bellemare, qui espère que d’autres gens y participeront prochainement.

Besoin d’un argument de plus? «On fait ça sur l’heure du dîner. Et des fois, les participantes amènent quelque chose qu’elles ont cuisiné. Après la rencontre, elles décident de déguster ce que l’autre a fait», confie la directrice de la biblio.

Les artisanes à l’oeuvre dans le Restigouche

À Kedgwick, les aînés ont-rendez-vous à la bibliothèque publique chaque vendredi après-midi pour fabriquer divers objets et pour placoter dans le cadre de l’initiative «Nos artisanes».

«On en profite pour faire des choses avec de la motricité fine et la mémoire. Puis on en profite pour rire, jaser, raconter des histoires, boire du thé ou de la tisane. On fait des projets spéciaux», explique Diane Thompson, la gestionnaire de la bibliothèque publique de la communauté.

L’hiver dernier, les artisanes ont fabriqué des courtepointes en collaboration qui seront remises à un projet communautaire lorsqu’elles seront terminées, l’année prochaine. Cet été, elles vont tricoter des lavettes de coton.

«Tout le monde est invité, les aînés en particulier. Une grand-maman qui veut venir avec sa petite-fille ou son petit-garçon pour tricoter, juste passer du temps ensemble avec d’autres madames; ils peuvent venir.»

Diane Thompson affirme que les participantes apprécient cette activité.

«Il y en a beaucoup qui vont me dire “ah, Diane, on est contentes parce que ça nous fait sortir de chez nous, voir des gens, voir des amies et on rit beaucoup. Autrement, je passerais l’après-midi seule à la maison.” Je leur dis que je suis contente, continuez de venir nous voir!»

Jusqu’à une douzaine d’aînées participent habituellement à l’activité hebdomadaire, selon Diane Thompson. Il s’agit surtout de femmes. Mais les hommes sont eux aussi les bienvenus, même s’ils n’ont aucune espèce d’idée comment manier les aiguilles à tricoter.

«On est tellement ouverts à la bibliothèque, ici. Il y a des messieurs qui viennent, ils ne tricotent pas du tout, eux autres. Mais ils viennent, ils rentrent, ils voient qu’on rit et ils s’assoient avec nous autres puis on continue. Ils ne tricotent pas, ils s’assoient, ils jasent, ils prennent un thé, une liqueur ou un jus.»

Il arrive même que la gestionnaire de la biblio leur prépare une petite surprise. «Des fois, de temps en temps, je leur fais une petite recette de muffins, ou quelque chose», dit-elle en riant au bout du fil.

Sous la loupe à Beresford

À la Bibliothèque publique Mgr-Robichaud, à Beresford, les bibliothécaires ont fait preuve d’ingéniosité pour faire face à un problème embêtant.

C’est que de plus en plus de gens leur demandent des livres à gros caractères, mais l’offre est limitée parce que la biblio n’a pas de l’espace illimité et que les maisons d’édition n’offrent pas toutes ces éditions spéciales.

«On a beaucoup d’usagers âgés. Je ne veux pas faire de généralisation, mais de nombreux usagers plus âgés préfèrent les livres en gros caractères. Parce qu’il faut se le dire, ce n’est pas imprimé gros, les livres. Puis une fois qu’ils ont lu des livres en gros caractères, c’est ça qu’ils veulent. Et c’est dur de les enlever de ça», affirme la directrice, Marie-Claude Gagnon.

Elle explique qu’à la longue, les bibliothécaires n’aimaient pas décevoir ces personnes.

«Ça devenait frustrant de dire “non, on ne l’a pas en gros caractères et non, on ne sait pas non plus si on va l’avoir.” Et si on l’a, ça peut être deux ou trois ans plus tard.»

La solution à ce fâcheux problème? La biblio est maintenant dotée de cinq grandes loupes rectangulaires, dotées de lumières LED, que l’on peut utiliser pour grossir jusqu’à trois fois les lettres.

«On les prête comme des livres, pour trois semaines. On ne demande pas à la personne pourquoi elle en a besoin. Ça peut être des enfants, n’importe qui. Puis c’est vraiment populaire. (…) Il y a même une femme qui est venue pour l’emprunter afin que sa mère puisse se peindre les ongles», raconte Marie-Claude Gagnon.

Un, deux, trois, quatre

Dans la même veine, il est maintenant possible d’emprunter des instruments de musique à la Bibliothèque publique de Fredericton.

«C’est très facile. C’est comme un livre. Les gens peuvent venir et emprunter un instrument pour trois semaines. ll est possible de réserver des items dans le catalogue de notre bibliothèque», dit la directrice de la biblio, Julia Stewart.

Cette initiative mise en oeuvre grâce à un don de 140 000$ de la Financière Sun Life aura des conséquences importantes, dit-elle. Il s’agit d’ailleurs de la première fois qu’une bibliothèque des provinces de l’Atlantique participe à ce programme (et seulement la septième fois au Canada).

«Ça va appuyer le système éducatif dans notre communauté. Et ça va aussi donner l’occasion aux gens d’essayer des instruments qui peuvent être assez dispendieux», dit-elle.

Le concept est simple; les usagers de la bibliothèque n’ont qu’à se pointer sur place s’ils veulent essayer ou emprunter une guitare, un violon ou l’un des 150 instruments qui font partie de la collection.

«Souvent, dans les bibliothèques, il faut aller au comptoir et demander ce que tu souhaites emprunter. Mais cela crée une certaine attente que nous sommes des experts en musique alors que nous ne le sommes pas. (…) On veut laisser la liberté aux gens d’accéder la collection pas eux-mêmes. On a donc une pièce dans laquelle les gens peuvent aller pour prendre une guitare ou une mandoline et pour l’essayer avant de l’emprunter.»