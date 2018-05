Le prix de l’essence pourrait grimper à 135 cents jeudi

Une autre hausse des prix à la pompe est prévue au Nouveau-Brunswick d’ici la fin de la semaine. Il pourrait dépasser les 135 cents le litre, un niveau plus de 20 cents plus élevé qu’à pareille date, l’an dernier.

Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle laissent prévoir une hausse d’environ 2 cents le litre. L’analyste chez Gasbuddy, Dan McTeague, prédit pour sa part une augmentation d’un cent le litre au Nouveau-Brunswick et dans l’ensemble des Provinces atlantiques.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service avec livraison est de 133,6 cents le litre.

La dernière fois que les prix étaient aussi élevés au N.-B. était en octobre 2014.

M. McTeague croit que le prix pourrait encore augementer, la semaine prochaine. Il mentionne que les prix dans les Provinces maritimes suivent ceux de la semaine précédente dans le reste du Canada. Et dans le reste du Canada, le prix devrait hausser ce week-end.

«Avec le premier grand week-end terminé, et le Canada et les États-Unis qui sont sur la veille de commencer officiellement le début de la saison où les conducteurs sont plus actifs, les Canadiens peuvent prévoir des prix plus élevés à mesure que la semaine avance.»

«Plusieurs se plaignent des prix élevés. Il est important de noter que le taux de change, des taxes plus élevées et des profits plus élevés pour les propriétaires de raffineries expliquent pourquoi les prix sont aussi élevés qu’à l’époque où le baril de pétrole coûtait 100$ (il coûte aujourd’hui environ 72$).»

Les prix les plus bas dans la province, mardi avant midi selon Gasbuddy, étaient à Shediac, à Fredericton et à Moncton, où au moins une station service affiche un prix sous 128 cents le litre. Les plus élevés, toujours selon Gasbuddy, étaient à Waterville, à Campbellton, à Hartford et à Woodstock, où au moins un poste d’essence vend le litre de sans-plomb à 133,1 cents ou plus.

Le prix moyen dans la province est de 130,2 cents le litre, ce qui est sous la moyenne nationale de 135,4 cents le litre. Les prix les plus bas sont en Saskatchewan (126,6 cents le litre en moyenne), alors que les plus élevés sont en Colombie-Britannique (142,1 cents le litre).

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site internet barchart.com.