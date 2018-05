Les pêcheurs de crabe peinent à prendre leur part du quota

La saison de pêche au crabe des neiges avait déjà des allures de course contre la montre, mais la fermeture d’une zone de pêche au nord de la province vient compliquer les choses.

Cette annonce faite par Pêches et Océans Canada propage une onde de colère chez les crabiers de la Péninsule acadienne. C’est à un point tel que plusieurs capitaines refusent les demandes d’entrevue, visiblement frustrés de la situation.

C’était le cas mardi matin sur le quai de Caraquet où quelques bateaux étaient accostés pour décharger leur prise.

Le problème, comme l’explique Sébastien Chiasson, capitaine du Den C. Martin, c’est que les mesures prises par le gouvernement canadien font en sorte qu’il y a un débordement dans les autres zones.

«Les personnes qui ont des cages dans la zone fermée doivent aller les chercher et les mettre ailleurs, maintenant», se désole-t-il.

Phénomène qui affecte aussi la quantité de crabes qui est pêchée comme l’indique Marcel Godin, directeur des achats de l’Association coopérative des pêcheurs de l’île ltée.

«Plus il y a de bateaux dans une zone, moins il y aura de crabes dans les cages parce qu’il y en a trop», explique-t-il.

Le crabe se fait rare

Les pêcheurs ne sont pas au bout de leur peine. À défaut de ne pas pouvoir déposer leurs cages dans certains endroits, le crabe se fait aussi rare. La concentration du territoire ne serait peut-être pas le seul facteur en cause selon Sébastien Chiasson.

«On ne parvient pas à prendre des crabes comme par le passé. On ignore ce qui est à blâmer exactement. Est-ce que l’eau est trop froide? Est-ce que les stocks ont mal été évalués?», se questionne-t-il.

La fermeture temporaire de 15 jours, en raison de la présence de baleine, est problématique parce que ces mammifères aquatiques ne demeurent pas au même endroit, ajoute M. Godin.

«On peut voir une baleine ici et la zone sera fermée pour 15 jours. Deux jours plus tard, cette baleine sera peut être rendue ailleurs, donc on fermera également cette zone pour 15 jours.»

Chose certaine, la présence de baleines dans le golfe du Saint-Laurent ajoute un degré de complexité et un stress supplémentaire aux pêcheurs.

«On travaille d’arrache-pied, mais c’est stressant. On n’est pas certain de remplir notre quota. On sort presque tous les jours pour aller chercher ce qui est là et on change de place régulièrement pour aller plus ou moins profondément», explique le capitaine.

Marcel Godin estime pour sa part que les pêcheurs sont en mesure de prendre en moyenne 10 000 livres par voyage. C’est de loin en deçà des 20 000 à

25 000 livres pêchées normalement.

Mises à pied

Au-delà de son quota, Sébastien Chiasson ne peut s’empêcher de penser aux répercussions pour l’économie locale en général.

«On a déjà vu des mises à pied pour les travailleurs d’usine, ils perdent aussi des heures de travail parce qu’on n’a pas assez de crabes. Ça n’affecte pas que nous.»

La saison de pêche doit se terminer à la fin juin, à moins de circonstances exceptionnelles causées par les baleines.