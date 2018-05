Loto: une «erreur» de 500 000$ pour un couple du N.-B.

Charlotte et Carol Michaud ont remporté 500 000$ au jeu Grande Vie. - Gracieuseté

Une petite erreur a rapporté gros à couple de retraités d’Ormocto. Charlotte et Carol Michaud ont gagné un demi-million $ à la loto Grande Vie.

Récemment, Mme Michaud avait quelques dollars de plus dans son sac à main. Elle a donc décidé d’acheter un billet Combo 5 plutôt que ses habituels Lotto 6/49 et Lotto Max. Ce billet comprend tous les tirages nationaux en plus des jeux bonis de la semaine, dont Grande Vie.

«J’avais 25 $ de plus en poche et j’ai dit à mon mari “Achète un Combo 5. Je ne parle pas d’une pizza”, dit Mme Michaud. J’avais vu l’annonce du jeu Combo 5 affichée au mur du magasin et j’avais envie de l’essayer.»

En faisant ses courses, Mme Michaud pensait avoir choisi des numéros pour la lotto 6/49, mais elle avait plutôt choisi des numéros pour le jeu Grande Vie. Ce sont ces numéros qui ont permis au couple de gagner un beau cadeau de retraite.

De retour à la maison, elle a réalisé son erreur, mais a aussi constaté que le jeu Grande VIE faisait partie des billets Combo 5.

Au début, elle pensait que le prix était de 25 000$. Elle a ensuite réalisé qu’elle avait gagné 25 000$ par année ou un montant forfaitaire de 500 000$. Elle était donc très heureuse de son erreur.

«C’est la plus belle erreur que j’aie jamais faite», raconte-t-elle.

La réaction de son mari Carol a été beaucoup plus subtile. Bien qu’il était heureux, il s’est plutôt timide.

«Il montre plus d’enthousiasme quand le prix de l’essence baisse de deux cents», confie Mme Michaud.

Le couple a choisi le versement forfaitaire de 500 000$ plutôt que le montant de 25 000$ par année.

Retraités depuis les années 1990, M. et Mme Michaud ont mentionné vouloir parler avec leur planificateur financier avant de décider quoi que ce soit.

Un million de dollars à Fredericton

Par ailleurs, une personne serait détentrice d’un billet gagnant à la loterie Atlantique 49 d’une valeur de 1 million $. Loto Atlantique aurait reçu de l’information sur l’identité du détenteur du billet. Une fois que le gain sera confirmé, Loto Atlantique partagera plus de détails.

Le billet Combo 5 a été acheté à la billetterie d’Oromocto. Le détaillant recevra une prime de vendeur de 1 %.