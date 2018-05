«Dalhousie devrait avoir plus d’ambition que la création d’un dépotoir!»

Le souhait du conseil de Dalhousie d’attirer sur son territoire la station de transfert ainsi que l’administration de la CSR-Restigouche continu de lui attirer les foudres de certains de ses citoyens.

Le mois dernier, ils étaient une demi-douzaine. Lundi soir, ils étaient plus d’une trentaine à livrer le même message: «Non au déménagement de la station de transfert du Restigouche vers l’ancien garage de la division forestière de la papetière AbitibiBowater.»

Ce projet, rappelons-le, est une idée qui émane du conseil municipal. Celui-ci a offert gratuitement ce terrain et toutes les infrastructures qu’il contient à la CSR-Restigouche.

Selon le conseil, le déménagement de la station sur ce site Dalhousie ferait épargner des sommes à la CSR-Restigouche qui doit entreprendre des travaux d’agrandissements à l’actuelle station de transfert située à Campbellton avant la mise en œuvre du programme de recyclage à domicile. En revanche, il ferait en sorte que la Ville puisse tirer des revenus de ces bâtiments (par l’entremise de l’impôt foncier) plutôt que de payer pour les entretenir.

Les citoyens qui résident près du site de l’ancienne division forestière ont cependant bien d’autres préoccupations en tête. Ils craignent l’installation d’une station de transfert si près de leurs résidences nuise à leur qualité de vie. Ils craignent le bruit et les va-et-vient constants des camions, mais surtout les odeurs nauséabondes des déchets qui pourraient émaner du site ainsi que les charognards (ours, coyotes, ratons-laveurs, renards, goélands…) qui pourraient être attirés dans le secteur.

S’adressant au conseil au nom des résidents du quartier Centennial Heights, René Landry a imploré le conseil de faire marche arrière.

«La Ville est supposée travailler pour ses citoyens, pas contre eux. Et nous, on ne veut pas d’une ‘’dump’’ juste à côté de nos maisons. Soyez honnêtes, vous – maire et conseillers – seriez prêts à accepter ça derrière vos propres maisons? Je ne crois pas. S’il vous plaît, ne nous faites pas ça», a-t-il lancé lors de sa présentation au conseil.

Plus tard, lors de la période de questions du public, le sujet a rapidement refait surface. Plusieurs citoyens ont tenu à s’exprimer sur le sujet.

«Il y a certainement quelque chose d’autre à quoi ce terrain et cette bâtisse peuvent servir. Des projets qui peuvent attirer des emplois plutôt que des déchets. J’aimerais voir le conseil avoir plus d’ambition que la création d’un dépotoir», a souligné une citoyenne.

Parlant au nom du conseil, le maire, Normand Pelletier, a tenu à rappeler qu’aucune décision n’avait encore été prise par la CSR-Restigouche quant à un éventuel déménagement de la station de transfert.

«On va en savoir plus la semaine prochaine. Il se peut bien que la proposition ne les intéresse pas. Si la réponse est positive par contre, le conseil devra s’asseoir et discuter plus en profondeur des pour et des contre du projet», a-t-il indiqué.

M. Pelletier a par contre réitéré la nécessité de générer de l’activité économique et de nouveaux revenus dans la municipalité.

«Nous ne sommes pas ici pour sacrifier qui que ce soit, mais on doit faire quelque chose. Car si on ne fait rien, nous serons obligés de hausser les taxes municipales de façon considérable. Et si ça se produit, qui voudra venir s’installer ici?», a-t-il exprimé.

À noter que la CSR-Restigouche rendra public le 29 mai le rapport préliminaire sur la faisabilité du déménagement de la station de transfert à Dalhousie. À la lumière des résultats, ils se prononceront ensuite à savoir si une étude plus approfondie est nécessaire ou si l’idée est tout simplement rejetée.