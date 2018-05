Edmundston: «Un problème qui dure depuis 20 ans»

BDV : Nicole Lang, la porte-parole du comité de toponymie d'Edmundston, a proposé une liste de recommandations afin régler la problématique touchant plus de 40 noms de rue dans la municipalité. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

L’administration municipale d’Edmundston et des citoyens touchés de près par la question des noms de rues retrouvés en double et en triple sur le territoire espèrent qu’une stratégie permettra de régler cette problématique une fois pour toutes, sans toutefois nécessairement s’entendre sur les façons d’y parvenir.

Près d’une cinquantaine de citoyens ont assisté mardi soir à l’hôtel de ville à une réunion extraordinaire publique du conseil municipal.

Pour l’occasion, le comité de toponymie y est allé d’un exposé devant les élus et les citoyens et a proposé une longue liste de recommandations afin d’atténuer cette problématique touchant plus d’une quarantaine de noms de rue, dont quelques-unes ont des noms multiples.

De nouveaux noms de rues ont été proposés par le comité qui est responsable d’évaluer et de recommander des noms pour les rues et les espaces municipaux.

Le comité estime que ces changements proposés ne vont pas incommoder un nombre important de citoyens et qu’ils mèneront à un enrichissement du territoire et à la mise en valeur de l’histoire de la communauté.

«L’exercice nous a permis de réaliser qu’il y avait surreprésentation de noms de politiciens et de figures religieuses et que les femmes étaient sous-représentées», a expliqué Pascal Hudon, le coordonnateur du développement du territoire.

Il faut dire que cette situation n’est pas sans parfois causer des maux de tête à certains résidents et commerçants, et ce depuis déjà belle lurette.

L’exemple de la rue Principale, que l’on retrouve à la fois dans le quartier Saint-Jacques et dans celui de Saint-Basile, illustre fort bien la situation qui prévaut à Edmundston.

«Ça fait 20 ans que ça dure! Tous mes clients qui inscrivent l’adresse de mon établissement sur leur GPS se retrouvent sur la rue Principale à Saint-Basile et non pas ici», déplore Valmont Martin, le propriétaire de l’Auberge Les Jardins Inn.

Rencontré par l’Acadie Nouvelle, l’homme d’affaires du quartier Saint-Jacques estime que les clients sont nombreux à se présenter à son auberge avec un long retard sur leur itinéraire et l’air mécontent d’avoir eu à parcourir inutilement tout le territoire de la Ville d’Edmundston.

Louise Giroux, une résidente du quartier Saint-Basile qui réside à la même adresse civique, vit elle aussi un grand inconfort.

L’artiste-peintre a indiqué recevoir régulièrement des clients qui ont été bernés par leur GPS et par les adresses qui sont tout à fait identiques.

Celle-ci a même dû se résoudre à installer une pancarte à l’avant de sa résidence afin d’aviser les visiteurs qu’ils faisaient fausse route et de ne pas se faire déranger par ces derniers.

Cette problématique des noms de rues en double et en triple est loin de se limiter à certains résidents, touristes et commerçants.

Ainsi, les entreprises de livraison et les services d’urgence doivent également composer depuis une vingtaine d’années avec cette situation qui peut s’avérer délicate.

«On a des outils en place, mais il y a des incertitudes lors de certains appels d’urgence, surtout ceux logés à partir d’un téléphone cellulaire», admet sans détour Jacques Doiron, le coordonnateur du centre de prise d’appels pour la sécurité publique d’Edmundston.

«Ce n’est pas tellement une bonne chose d’avoir deux ou trois fois le même nom de rue dans une même municipalité, même si les secteurs diffèrent. Ça peut mener à une certaine confusion aux services d’urgence, c’est garanti».

Si les modifications proposées sont éventuellement adoptées par le conseil municipal, de nouvelles affiches de noms de rue seront installées d’ici le 15 octobre 2018, date officielle d’entrée en vigueur de ces changements toponymiques.

D’ici là, une rencontre publique d’information aura lieu ce jeudi 24 mai à 19h00, au Centre de congrès d’Edmundston.

Des propos rassurants

Avant même que ne commence cette réunion publique, plusieurs entrepreneurs et résidents ont émis des craintes à l’égard des nouvelles mesures proposées.

Si certains citoyens craignent de voir leur code postal ou même leur adresse de résidence être modifié, des gens d’affaires estiment qu’ils feront les frais de ces importantes modifications.

«Tout ça va apporter à mon entreprise une lourdeur administrative et des coûts reliés élevés. Je demande au conseil municipal de reconsidérer l’idée de changer les noms de rue», a affirmé Jason Clavet, un entrepreneur du quartier Saint-Basile.

L’administration municipale assure que des mesures seront mises en place pour faciliter cette transition et le quotidien des gens qui seront affectés par ces changements proposés.

«Les gens vont voir que la municipalité va les accompagner, ça va calmer les craintes», a affirmé Nicole Lang, la porte-parole du comité.

Par exemple, la Ville d’Edmundston se chargera de fournir un guide d’accompagnement et d’effectuer les changements d’adresse et de noms de rues à Postes Canada, au service 9-1-1, aux services comme Énergie Edmundston, Rogers ou Bell Aliant, en plus de fournir une lettre officielle destinée à Service NB.