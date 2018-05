La mairesse de Campbellton souhaite se lancer en politique provinciale

La mairesse de Campbellton, Stephanie Anglehart-Paulin, briguera l’investiture libérale dans la circonscription de Dalhousie-Campbellton.

Elle espère devenir la première femme à représenter cette circonscription à l’assemblée législative.

Une décision réfléchie, affirme la principale intéressée, mais qui a un objectif précis: continuer à faire croître sa région.

«L’éducation, la santé et l’économie du nord de la province sont importantes. C’est la première fois qu’un gouvernement provincial nous donne de l’argent et investie dans la jeunesse, ici», raconte-t-elle soulignant les investissements faits dans les écoles de la région.

Mme Anglehart-Paulin espère succéder à Donald Arseneault, qui a siégé à l’assemblée législative pendant plus de 14 ans et été ministre sous Shawn Graham et Brian Gallant.

M. Arseneault a remis sa démission – dans une certaine controverse – à l’automne quand il a accepté un emploi de lobbyiste pour un syndicat national à Ottawa.

Le gouvernement libéral a par la suite décidé de ne pas tenir d’élection complémentaire afin de combler le poste laissé vacant par la démission de M. Arseneault.

Stephanie Anglehart-Paulin, qui a été élue première mairesse de Campbellton en 2016, assure qu’elle prendra sa place à Fredericton.

«Il faut avoir une tête forte pour tenir tête aux autres à Fredericton. C’est très important pour moi de défendre les intérêts de ma région. C’est encore plus important que de garder le momentum.»

Grandement inspirée par Carolle de Ste-Croix, députée de Dalhousie-Restigouche Est dans les années 1990, Mme Anglehart-Paulin souligne l’importance de donner une voix à tout le monde.

«Le temps est venu que tout le monde ait une place à la table. Ça prend une voix qui est juste et égale pour tous! Les gens ne devraient avoir à être préoccupés par l’éducation de leurs enfants.»

Son désir d’aider les gens de son patelin lui a été transmis par sa mère.

«Elle m’a encouragé à comprendre que je pouvais faire une différence. J’ai appris de loin en la regardant travailler. Elle m’a montré comment faire. De penser que je peux maintenant faire cette différence, c’est quelque chose que j’ai à coeur.»

La mairesse de Campbellton aura toutefois de la compétition dans le cadre de l’investiture. L’ancien député fédéral et conseiller municipal de Dalhousie, Guy Arseneault, a annoncé en janvier qu’il briguera l’investiture libérale dans cette circonscription.

La date de l’assemblée d’investiture n’a pas encore été dévoilée.

Les élections du Nouveau-Brunswick auront lieu le 24 septembre.

Thérèse Tremblay a déjà annoncé qu’elle se présentera sous les couleurs du NPD à cette élection. Les Verts, de leur côté, miseront sur le cinéaste et environnementaliste Charles Thériault.