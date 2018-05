Le Marché du parc de Shediac «temporairement suspendu»

Le Marché du parc de Shediac, qui devait être lancé le 3 juin, est «temporairement suspendu jusqu’à nouvel ordre» par l’entreprise qui le gère, Stepping Stone Productions. La municipalité souhaite voir un marché dans la ville en 2018 «avec ou sans» l’entreprise de Shawn et Treva Stone.

Shawn et Treva Stone ont envoyé une lettre aux marchands et aux vendeurs du Marché du Parc de Shediac, la semaine dernière, leur annonçant la suspension temporaire de l’activité hebdomadaire.

La décision a été motivée par des accrochages avec la municipalité entourant trois questions d’infrastructure. Mardi soir, le sujet était à l’ordre du jour d’une réunion plénière de la Ville de Shediac. Mme et M. Stone ont participé par vidéoconférence.

Les propriétaires de Stepping Stone Productions ont demandé au conseil municipal de faire marche arrière sur sa décision d’interdire l’utilisation du sentier de briques central du parc Pascal-Poirier.

Gilles Belleau, directeur général de Shediac, explique que des véhicules lourds répandaient de l’huile sur les briques, en plus de les endommager par leur pesanteur. De plus, la municipalité s’inquiétait pour la sécurité des piétons.

«On a demandé aux gérants du marché, l’an dernier, de trouver d’autres options pour emmener ses vendeurs au parc», affirme Gilles Belleau, directeur général de Shediac.

Dans sa lettre aux vendeurs, Mme et M. Stone affirment que les autres options ne sont pas envisageables.

«Toutes les autres options explorées mettent naturellement plus de pression sur les véhicules du marché sur la rue Main et Weldon ou impliquent que les vendeurs charrient leurs produits et leurs matériaux provenant des stationnements éloignés et ce n’est pas une option que nous sommes prêts à considérer.»

Stepping Stone Productions demande aussi à la ville d’augmenter la capacité d’électricité du parc et d’améliorer l’accès à de l’eau chaude. Ces deux requêtes seraient nécessaires afin de répondre aux normes de Santé Nouveau-Brunswick sur la manipulation des aliments.

La Ville refuse cependant d’investir davantage dans le parc. M. Belleau rappelle qu’un projet majeur d’amélioration de 1,2 million $ a eu lieu il y a deux ans. Depuis, presque

100 000$ ont été investis dans le système électrique afin de répondre aux demandes des gérants du marché.

«À un moment donné, il y a une limite à ce qu’on peut investir. On parle de l’argent des contribuables et ce sont des demandes d’une entreprise privée à but lucratif.»

«Dans notre interprétation des faits – et on a fait nos devoirs – le problème n’est pas au niveau de la capacité électrique, mais au niveau de la distribution. S’il était mieux réparti, il y a assez de pouvoir pour accommoder tout le monde.»

Tout en exprimant leur reconnaissance pour les améliorations apportées au parc, les gérants du marché affirment qu’ils «n’ont jamais été consultés correctement (à leur humble avis) sur les besoins électriques du marché lors de la construction du parc».

«Nous avons travaillé avec ce qu’on nous a donné. Par contre, nous ne pouvons plus rester silencieux sur cette question. Nous avons maintenant une plus grande responsabilité envers la sécurité de la communauté en ce qui concerne la manipulation et la préparation des aliments.»

M. Belleau assure que la municipalité ferason possible pour qu’un marché hebdomadaire du dimanche soit organisé à Shediac en 2018.

Dans le cas où Stepping Stone Productions rompt son contrat de gestion du marché, la municipalité pourrait embaucher un nouvel opérateur. Le conseil municipal attend une réponse «assez vite» de l’entreprise afin de savoir si elle a l’intention d’organiser le marché ou non.

«La balle est dans son camp. S’il ne revient pas, je peux garantir qu’il y aura un marché du dimanche à Shediac. C’est sûr et certain», affirme M. Belleau.

«Avec sa popularité dans la ville, le marché du dimanche va connaître du succès, que ça soit avec Stepping Stone ou sans eux autres.»

L’Acadie Nouvelle a tenté de joindre Shawn et Treva Stone, mercredi. Nous avons cependant appris qu’ils sont à l’extérieur du pays, à plusieurs heures de décalage horaire.