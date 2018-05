On prévoit 30cm de neige à Terre-Neuve dans la nuit de jeudi

À huit jours du mois de juin, des Terre-Neuviens s’apprêtaient mercredi soir à recevoir une trentaine de centimètres de neige.

Environnement Canada prévoyait des chutes de neige abondantes dans les régions situées sur la côte nord-est de l’île, notamment à Gander et à Grand Falls-Windsor.

Le service météorologique national prévoit que la pluie devrait se changer en neige en soirée mercredi, et que ces chutes de neige seront abondantes pendant la nuit, pour des précipitations qui pourraient même dépasser les 30 centimètres dans les localités en plus haute altitude.

Comme le sol est déjà dégelé, cette neige ne devrait toutefois pas s’accumuler. On prévoit des températures de -1 degré la nuit prochaine à Gander, ce qui donnera plutôt de la « grosse neige mouillée ».

La météorologiste d’Environnement Canada Linda Libby rappelle que des chutes de neige printanières se sont déjà abattues dans cette région du « Rocher ». Il y a cinq ans, les 18 et 19 mai 2013, on avait enregistré à Gander 69,2 centimètres de neige, et des flocons ont déjà été vus là-bas même au mois de juin.

Mercredi matin, il a neigé dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Les précipitations ont recouvert le sol jusqu’en soirée.

Pendant ce temps, à l’autre bout du pays, on prévoyait que le mercure pourrait atteindre 29 degrés mercredi dans certaines régions de l’Alberta et de la Saskatchewan.