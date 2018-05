Plasma: le comité d’experts retient des arguments pour les dons rémunérés

Les cliniques privées de collecte de plasma rémunéré du pays ont maintenant une corde de plus à leur arc dans le débat sur les dons rémunérés. Un rapport très attendu, publié mercredi, se montre plutôt favorable à leurs activités.

Le rapport en question a été pondu par un comité d’experts, créé en 2017, par Santé Canada, afin de se pencher sur l’approvisionnement en produits immunoglobulines (fabriqués à partir du plasma sanguin humain).

Les commissaires n’avaient pas le mandat d’émettre des recommandations précises et devaient se contenter d’outiller le gouvernement fédéral en lui fournissant des informations devant guider ses décisions à l’avenir.

Ils y expliquent comment le Canada «ne peut actuellement fournir que 17% du plasma nécessaire à la fabrication» des produits dérivés du plasma utilisés par sa population. Le reste vient de fournisseurs américains (dont les stocks proviennent majoritairement de donneurs rémunérés).

Selon les commissaires, le pays est trop dépendant de cette source étrangère (même s’ils précisent qu’il n’y a pas de crise en vue.)

«Le Canada doit faire davantage pour recueillir du plasma et prendre d’autres mesures pour accroître son autosuffisance pour répondre aux besoins de ses citoyens», lit-on dans le rapport.

Ils ne prennent pas position explicitement en faveur de la collecte de plasma rémunéré comme moyen de s’approcher de l’autosuffisance, mais c’est tout comme.

Ils sont très loin de fermer la porte à cette pratique controversée qui fait débat dans plusieurs coins du pays, notamment au Nouveau-Brunswick (où l’une des seules cliniques privées du pays a été ouverte l’année dernière).

Dans leur rapport, ils expliquent entre autres comment la collecte commerciale de plasma est tout à fait sécuritaire et coûte moins cher que la collecte auprès de bénévoles (avant tout parce que les donneurs qui sont payés donnent beaucoup plus souvent que ceux qui ne le sont pas).

«En Europe, en Australie et en Amérique du Nord, les seules administrations qui ont atteint l’autosuffisance à 100% pour la collecte du plasma sont celles qui ont autorisé la rémunération des donneurs de plasma.»

Les commissaires indiquent également que «les données recueillies ne démontrent pas que l’intensification de la collecte de plasma par aphérèse, provenant de donneurs rémunérés ou non, a une incidence négative sur l’approvisionnement en sang total.»

À ce sujet, ils ajoutent toutefois qu’«il convient de signaler que c’est un sujet sur lequel d’autres recherches doivent être menées et qui nécessite une surveillance et une vigilance continues.»

Un rapport très attendu

Ce rapport du comité d’experts était fort attendu au Canada, où un débat sur les dons rémunérés de plasma –une pratique qui est loin de faire l’unanimité– fait rage.

Certaines provinces, comme le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan, ont ouvert la porte aux cliniques privées. L’un de ces établissements a d’ailleurs été inauguré par l’entreprise Canadian Plasma Resources à Moncton l’été dernier.

D’autres provinces comme l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique ne veulent cependant rien savoir et interdisent la collecte de produits sanguins en échange de rémunération.

Le débat s’est récemment transporté en Nouvelle-Écosse (où il n’existe pas encore de clinique privée) le mois dernier lorsque le groupe de BloodWatch.org a fait pression sur le gouvernement provincial afin qu’il interdise les dons rémunérés sur son territoire.

Le ministre de la Santé a alors dit qu’il n’avait pas encore pris de décision à ce sujet et qu’il voulait tout d’abord voir ce qu’allaient dire les membres du comité d’experts fédéral.

Réactions partagées

La directrice générale de BloodWatch.org, Kat Lanteigne, n’est pas du tout surprise par le rapport dévoilé mercredi, qu’elle qualifie de «très problématique.»

En entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle, elle raconte avoir participé aux consultations du comité d’experts et avoir décelé très rapidement des lacunes dans sa démarche.

«J’y ai participé et la présidente de ce comité posait des questions complètement orientées. On a remis cela en question tout au long du processus. Parce que dès le départ, il était évident que le rapport allait être produit pour appuyer la position de Santé Canada plutôt que d’être une vraie étude du système sanguin canadien.»

Kat Lanteigne reproche au comité d’experts d’avoir été «sélectif» dans l’information qu’il a choisi de présenter dans son rapport.

Des avis défavorables aux dons de plasma rémunérés, notamment celui de la Société canadienne du sang, ont été ignorés, selon elle.

Quant au PDG de Canadian Plasma Resources (qui a des cliniques à Saskatoon et à Moncton), Barzin Bahardoust, il n’est pas plus surpris. Sa réaction au rapport est cependant bien différente de celle de Kat Lanteigne.

«Je fais partie de cette industrie depuis quelques années. Et on savait que c’est probablement à ces conclusions qu’ils (les commissaires) allaient en arriver. On est contents que le gouvernement a fait preuve de leadership et mis sur pied ce groupe d’experts pour se pencher sur ce dossier», dit-il en entrevue téléphonique.