Télésiège quadruple et nouvelle piste pour le centre de ski Sugarloaf

Le secret le moins bien gardé du Restigouche vient enfin d’être dévoilé officiellement. Le centre de ski du parc provincial Sugarloaf sera doté d’une remontée mécanique à quatre places.

Secret est d’ailleurs un bien grand mot alors que le démantèlement des installations de l’ancien télésiège a eu lieu au cours des dernières semaines. En fait, tout ce qui restait à savoir, c’est le coût du projet de ce remplacement.

Et c’est le premier ministre en personne, Brian Gallant, qui est venu l’annoncer. Son gouvernement injectera trois millions de $ dans l’achat et l’installation du nouveau système de remontée. Ironiquement, cette annonce ne pouvait survenir à un meilleur moment puisqu’il neigeait sur le Restigouche.

La nouvelle installation comptera 96 chaises et sera capable de transporter 2000 personnes par heure, soit la quantité combinée du télésiège et du téléski qu’elle remplacera.

L’ajout comprend également la construction des stations d’embarquements et de débarquements. Fait à noter, l’embarquement se fera beaucoup plus aisément avec le nouveau télésiège puisqu’il sera appuyé d’un système de tapis roulant.

«Une fois la barrière ouverte, les gens n’auront qu’à se laisser transporter sur le tapis puis la chaise va arriver lentement derrière eux. Ce sera beaucoup plus simple, surtout pour les plus petits», explique le directeur général du Parc provincial Sugarloaf, Greg Dion.

Cet ajout tombe à point pour le centre alors que l’ancien télésiège a montré des signes de vieillissement au cours de la dernière saison. En fait, on a même dû cesser de l’opérer au cours des dernières semaines, ce qui a précipité la fermeture du centre en dépit de conditions d’enneigement exceptionnelles.

Les amateurs de ski pourront désormais monter à quatre dans les nouveaux télésièges. Ceux-ci sont d’ailleurs arrivés et attendent d’être installés. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Le nouvel équipement est arrivé pour remplacer les anciens télésièges. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Le premier ministre, Brian Gallant, était au Sugarloaf afin d’annoncer le remplacement du télésiège, un investissement de 3 millions $. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Nouvelle piste

L’arrivée du télésiège quadruple sonne par ailleurs le glas du télésiège double qui ne sera pas installé autre part au centre. Ce dernier, qui date de 1979, a été entièrement démonté. Il signifie également la fin du téléski (T-bar) principal qui, lui, datait de 1972. Ce dernier ne sera pas non plus utilisé sur d’autres pistes ou comme système de soutien, ce à quoi il servait surtout depuis quelques années.

«Notre montagne est petite et nous n’avions pas vraiment d’utilité pour eux. De plus, le but était justement de moderniser l’équipement, car les bris survenaient de plus en plus régulièrement et ça devenait dispendieux à entretenir et à faire fonctionner», mentionne M. Dion.

Ces deux équipements seront retournés au gouvernement. M. Dion ne sait pas encore à quoi ils serviront, à savoir s’ils seront achetés par d’autres centres pour être installés ou simplement servir de pièces de rechange.

Le départ du téléski libère par ailleurs un espace sous le télésiège, un espace qui sera justement mis à contribution.

«Ce sera assez large pour que nous puissions en faire une nouvelle piste. Nous passerons ainsi de 12 à 13 pentes. Et par son dénivelé, je crois qu’elle risque de devenir rapidement l’une des favorites des skieurs», croit M. Dion.

Appui touristique

Il s’agit du troisième investissement majeur en l’espace de deux ans de la part du gouvernement provincial afin de moderniser les infrastructures vieillissantes du centre de ski restigouchois. On se souviendra en effet que l’an dernier, il avait injecté 2,6 millions de $ pour l’installation d’un système de neige artificielle et l’achat d’une nouvelle surfaceuse.

Avec cet investissement, le premier ministre espère mousser l’industrie touristique du Restigouche.

«Ce parc revêt une importance toute particulière pour les communautés du Restigouche et il est crucial pour l’industrie touristique ainsi que l’économie de la région entière. Ces investissements vont ainsi permettre au parc d’accroître son potentiel comme destination quatre saisons», a indiqué M. Gallant, soulignant au passage que le Sugarloaf était le seul parc de vélo de montagne du Canada atlantique pourvu d’un remonte-pente.

Greg Dion soutient pour sa part que le nouveau télésiège permettra l’ajout de produits et d’expérience au parc.

«Il sera désormais possible de faire l’allée retour au sommet de la montagne sans problème. Cela ouvre la porte, par exemple, à l’organisation de tours panoramiques afin de profiter du paysage d’automne. Les opportunités sont nombreuses», souligne-t-il.

Prêt pour l’été

L’installation du nouveau télésiège a déjà débuté. La direction du parc tenait en effet à ce qu’il soit disponible le plus rapidement possible puisqu’on s’en sert l’été pour la saison de descente de vélo de montagne, une activité qui gagne en popularité année après année.

Comme les anciennes chaises, les nouvelles seront munies de crochets spéciaux permettant le transport des vélos. Et puisque le système sera plus solide, il permettra aux cyclistes de monter à deux au lieu de seul.

La date prévue pour leur mise en service est le 5 juillet.