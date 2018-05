Un siècle plus tard, des mairesses acadiennes reconnaissantes du combat des suffragettes

Le 24 mai 1918, les femmes gagnent une bataille ô combien importante! Ce jour marque le moment où elles ont enfin eu droit d’exercer leur droit de vote aux élections fédérales.

Jadis, les suffragettes ont dû déployer des efforts considérables pour obtenir ce droit. Ce mouvement pionnier est aujourd’hui salué par toutes les femmes, y compris par les politiciennes du Nouveau-Brunswick, notamment les mairesses.

«C’est important de souligner l’effort des femmes qui se sont battues longtemps, mentionne Vivianne Baldwin, mairesse de Maisonnette. C’est un moment qui a eu beaucoup d’influence dans le courant de l’histoire.»

«Je les remercie de m’avoir donné la chance d’être la femme que je voulais être, affirme la mairesse de Campbellton, Stephanie Anglehart-Paulin. Je ne serais pas ici sans leurs efforts. Il y a moins de barrières et beaucoup plus d’ouverture grâce à elles.»

«Je suis fière, c’est très spécial. Je leur lève mon chapeau, elles ont dû travailler très fort pour que les femmes puissent avoir leur place», ajoute Pierrette Robichaud, mairesse de Rogersville.

Si les femmes pouvaient désormais voter pour les élections fédérales, c’était toute autre chose au niveau provincial comme en témoigne Mme Baldwin.

«Ça a tout de même pris plusieurs années avant que les femmes puissent voter aux élections provinciales. Heureusement, le Nouveau-Brunswick n’a pas tardé à l’autoriser.»

La province a permis aux femmes d’exercer ce droit à partir du 17 avril 1919, près d’un an plus tard.

Ailleurs au pays, certaines d’entre elles pouvaient le faire depuis un bon moment déjà. Le Manitoba a été la première province à le faire le 28 janvier 1916. Quelque mois plus tard, le 14 mai, la Saskatchewan suivait le pas. La dernière province à le permettre a été le Québec. Les femmes ont dû attendre au 25 avril 1940.

«Je n’aurais pas pu m’imaginer ne pas pouvoir voter!, raconte Mme Anglehart-Paulin. La mentalité de 100 ans passés où les femmes étaient à la maison, c’est non!»

«Je considère que c’est un droit fondamental, ajoute la mairesse de Shippagan, Anita Savoie Robichaud. Priver les femmes du droit de vote c’était carrément leur dire qu’elles n’étaient pas assez intelligentes pour prendre des décisions.»

Bien que les efforts soient salués, les femmes politiques se butent encore aujourd’hui à de nouveaux combats, notamment celui de la parité des genres.

«Je pense que les candidatures sont mieux acceptées aujourd’hui, mais il y a encore du chemin à faire. Les femmes font souvent face à des stéréotypes», indique Mme Baldwin.

À l’époque, il était question de la capacité de raisonner. Aujourd’hui, c’est la maternité qui est vue comme une contrainte de temps.

Pierrette Robichaud précise que le temps est primordial dans un poste d’élue, notant les sacrifices que les femmes doivent faire.

«Il y a eu des efforts au provincial, mais est-ce assez? Je pense qu’il devrait y avoir des incitatifs pour attirer les femmes à se présenter. C’est aussi simple que de fournir une garderie. Moi, je suis à la retraite, j’ai du temps. Les jeunes mamans… je ne sais pas comment elles le font.»

Ce n’est qu’à partir du 9 mars 1934 que le Nouveau-Brunswick a permis aux femmes de se présenter comme candidates aux élections provinciales. Les autres provinces l’autorisent au même moment où le droit de vote est obtenu.

Les élections fédérales de 2015 ont marqué un autre moment historique pour les femmes. Un total de 88 femmes (26%) ont été élues, ce qui constitue un record pour la Chambre des Communes. C’est sans oublier le cabinet Trudeau paritaire, où le premier ministre avait martelé «parce qu’on est en 2015».

En 2016, 33 sénatrices siégeaient dans la deuxième chambre haute du pays.

L’écart est cependant loin d’être éliminée affirme Stephanie Anglehart-Paulin.

«Il y a du travail à faire encore, surtout au niveau de la parité homme-femme en politique. J’ai eu des hommes qui m’ont dit qu’ils ne voteraient pas pour moi simplement parce que je suis une femme.»

La parité passe souvent sous le radar comme en témoigne la mairesse de Saint-Louis-de-Kent, Danielle Dugas.

«En 2012, lorsque je me suis présentée, je ne pensais même pas à ça! Six ans plus tard, je vois ce que c’est concrètement. Je pense que c’est important que les femmes aient une place en politique.»

La divergence d’opinions et les différentes façons de penser sont ce nécessaires pour la démocratie conclut Mme Robichaud.

Vote des femmes en bref :

– 20 septembre 1917 : Femmes militaires ou ayant de la parenté militaire ont droit de vote au fédéral

– 24 mai 1918 : Femmes de 21 ans + et «qui possèdent les qualités qui donneraient à une personne du sexe masculin le droit de voter peuvent voter aux élections fédérales. »

– 15 juin 1948 : fin de l’exclusion des Asiatiques

– 1950 : droit de vote accordé aux Inuits

– 31 mars 1960 : droit de vote accordé aux Premières Nations

*Source : L’encyclopédie canadienne

Droit de vote des femmes par province

– Manitoba : 28 janvier 1916

– Saskatchewan : 14 mai 1916

– Alberta : 19 avril 1916

– Colombie-Britannique : 5 avril 1917

– Ontario : 12 avril 1917

– Nouvelle-Écosse : 26 avril 1918

– Nouveau-Brunswick : 17 avril 1919

– Yukon : 20 mai 1919

– Île-du-Prince-Édouard : 3 mai 1922

– Terre-Neuve-et-Labrador : 3 avril 1925

– Québec : 25 avril 1940

– Territoires du Nord-Ouest :12 juin 1951

*Source : L’encyclopédie canadienne