1 million $ pour la polyvalente de Kedgwick

Les élèves des écoles Marie-Gaétane et Écho-Jeunesse de Kedgwick ont pu voir et profiter, pour la toute première fois jeudi, de leur tout nouveau gymnase entièrement rénové et agrandi.

Ce projet s’inscrivait dans le cadre de l’exercice de modernisation que subit actuellement l’école secondaire Marie-Gaétane. Cette importante cure de jeunesse, rappelons-le, est nécessaire afin de permettre à l’établissement d’accueillir la clientèle de l’école voisine (maternelle à 8e année) .

Jeudi en matinée, le premier ministre, Brian Gallant, a rendu visite aux élèves et au personnel des deux établissements scolaires. Lors de cet arrêt, il en a profité pour réitérer l’engagement financier de son gouvernement – 5,2 millions $ – pour la finalisation des travaux qui se poursuivront jusqu’à la fin de l’automne.

Cette somme fait passer le coût total du projet à plus de 10,3 millions $, soit un million de plus que les prévisions de départ. «L’appel d’offres a été plus élevé que prévu et il y a eu – comme c’est presque toujours le cas lors de ce type de projets – quelques surprises survenues lors de la démolition. Il a donc fallu s’ajuster», justifie le député du coin et ministre de l’Emploi, de la Formation et de la Croissance démographique, Gilles LePage.

«C’est certain que c’est une somme importante, mais on l’a approuvée afin d’être en mesure de poursuivre le projet. En injectant les fonds dès maintenant, on s’assure d’accélérer le processus et la finalité des travaux rapidement, de sorte à assurer aux jeunes qu’ils pourront entrer dans leur nouvel établissement janvier prochain, comme prévu», a poursuivi le ministre.

Rappelons que l’école Marie-Gaétane a été construite en 1974. Elle compte actuellement 131 élèves. Sa fusion avec l’école Écho-Jeunesse aura pour effet d’augmenter sa capacité à 300 élèves. Pour ce faire, le projet de modernisation comprenait l’ajout de salles de classe et d’une salle de musique, l’aménagement d’un atelier, l’agrandissement du gymnase ainsi que divers travaux à l’extérieur et à l’intérieur.