Douze baleines aperçues dans le golfe du Saint-Laurent

Douze baleines noire de l’Atlantique Nord se trouvent dans la zone de 14 000 km2 fermée à la pêche dans le golfe du Saint-Laurent, confirme jeudi le ministère des Pêches et des Océans.

«Les baleines observées dans cette zone ne nécessitent pas de mesures de gestion supplémentaires et nous continuerons à surveiller la situation», explique le ministre Dominc LeBlanc.

Une première baleine noire a été aperçue dans les eaux canadiennes le 15 mai. Le mammifère se trouvait à l’est du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse.

Depuis le 22 mai, les pêcheurs de crabe et de homard ne peuvent plus accéder à une autre zone de pêche, plus petite et juxtaposée à celle de 14 000 km2.