Intimidé dans un café: la vie pas toujours facile d’un autiste

Si l’utilisation du mot autisme se retrouve parfois à travers les conversations anodines, particulièrement depuis la sortie en 1988 du film Rain Man, ce trouble du comportement demeure à ce jour encore méconnu du grand public.

Le quotidien des gens qui en sont atteints peut être parsemé de difficultés à communiquer et à agir avec les autres ainsi que des comportements, d’activités et de gestes parfois restreints, impulsifs ou répétitifs.

Quant un diagnostic du trouble du spectre de l’autisme tombe – souvent en bas âge – il peut s’avérer lourd de conséquences et dévastateur pour la victime et son entourage, dont les vies basculent.

«Dans mon cas, le diagnostic est tombé vers l’âge de 13-14 ans. Je peux dire que ce fût un véritable coup de poing sur la gueule, même si aujourd’hui je fais mes affaires et je me débrouille», raconte Tommy Landry, qui souffre du syndrome d’Asperger, une forme légère d’autisme.

«J’avais pourtant un quotient intellectuel supérieur à la moyenne, mais j’avais de la difficulté à m’entendre avec les autres jeunes à cette époque», raconte l’homme qui s’est confié à cœur ouvert.

Maintenant âgé de 34 ans, Tommy Landry constate parfois que son quotidien n’a pas beaucoup changé. Il y a quelques jours encore, il s’est fait intimider dans un Tim Hortons par une bande de jeunes adultes qui s’y trouvaient.

Tout comme sa sœur et un témoin, il affirme qu’on lui a lancé des ustensiles en plastique, pour ensuite le filmer contre son gré alors qu’il tentait d’obtenir des explications et de confronter son agresseur.

Qui plus est, la scène désolante captée par vidéo a été mise en circulation sur les réseaux sociaux, avant d’être supprimée par les présumés auteurs qui font actuellement l’objet d’une enquête policière.

Des moments difficiles pour Tommy, mais aussi pour sa soeur.

«Je bouillonne par en dedans, j’ai de la rage et de la peine en même temps. Je cherche les bons mots, ceux qui pourraient faire une différence… Mon frère est un être très sociable qui ne demande qu’à être accepté et respecté, il ne mérite pas tout ce qui lui arrive», a raconté avec émotion Fanny Landry, qui multiplie les gestes d’aide à l’endroit de son frère et les messages sur les réseaux sociaux.

Malgré l’incident – qui peut malheureusement en venir à représenter quelque chose de presque normale pour une personne autiste -, le quotidien de Tommy Landry suit son cours sans trop d’anicroches, ou presque.

Il s’adonne toujours avec entrain à la pratique de la musique avec quelques amis proches, une véritable passion qui l’anime depuis plusieurs années.

Et il affirme fréquenter depuis quelques jours une jeune femme à qui il voue une grande affection, même s’il répétait à son entourage depuis un certain temps qu’il serait célibataire jusqu’à la fin de ses jours…

De l’aide bien accueillie

Le maire d’Edmundston, Cyrille Simard; la ministre du Développement économique, Francine Landry; la directrice du Centre de ressources en autisme du Nord-Ouest, Nathalie Sirois-Caron; et le premier ministre, Brian Gallant. – GNB

L’ouverture prochaine à Edmundston d’un tout nouveau centre communautaire sur l’autisme a été accueillie avec bonheur par ceux qui côtoient au quotidien des personnes affichant un trouble du spectre de l’autisme.

Le Centre de ressources en autisme du Nord-Ouest (CRANO) devrait s’installer à la fin l’été au Centre Maillet, dans le quartier Saint-Basile.

«C’est certainement une bonne nouvelle pour les francophones du Nord-Ouest et les familles qui pourront compter sur un soutien lorsque tombe un diagnostic d’autisme», a confié en entrevue plus tôt cette semaine Nathalie Sirois-Caron, la présidente de l’organisme à but non lucratif.

«Les gens sauront désormais où se diriger pour obtenir ce soutien, de l’information et se réunir en famille pour discuter du sujet».

En plus d’offrir des services généraux aux d’enfants, aux adolescents et aux adultes atteints du trouble du spectre de l’autisme, la présidente souhaite qu’une éventuelle direction générale puisse pousser les démarches jusqu’à accompagner les personnes autistes et des employeurs à travers des programmes d’emploi.

«Ces personnes-là sont capables d’effectuer certaines tâches dans un lieu de travail», assure Nathalie Sirois-Caron.

Selon elle, l’annonce récente par le premier ministre Brian Gallant d’une aide financière gouvernementale d’environ 40 000$ au CRANO est un grand pas dans la bonne direction, même si la somme est loin d’être représentative des nombreux besoins dans ce domaine.

«Cette somme d’argent provenant du gouvernement pourrait également nous permettre d’inviter des conférenciers et des experts du spectre de l’autisme. C’est toujours d’une aide précieuse», à ajouté Mme Sirois-Caron.

De fait, une récente étude québécoise démontre que les besoins en la matière sont parfois criants, particulièrement chez les plus jeunes.

En plus des déficits de base qu’ils éprouvent, ces derniers courent des risques accrus de problèmes de santé mentale et physique, de mortalité par suicide ou par traumatisme révèle l’étude, qui qualifie cette population de vulnérable.

Selon les données les plus récentes, l’estimation de la prévalence de l’autisme au Canada chez les enfants et les adultes est de 1 sur 94.

Chez les jeunes âgés de 5 à 17 ans, la prévalence se situait en 2015 à 1 sur 66.

Selon différentes organisations et fédérations canadiennes vouées à l’autisme, le nombre de cas diagnostiqués au pays tend à vouloir grimper bon an mal an et est constamment plus élevé chez les garçons que chez les filles.

Il n’existe pas de consensus au sein de la communauté médicale et des groupes d’aide quant à la nature exacte des causes de l’autisme.