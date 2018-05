L’affaire Collins provoque une vague de démission au Parti libéral

L’unique candidat à l’investiture du Parti libéral dans Moncton-Centre espère que sa candidature permettra d’unir le parti déchiré par l’affaire Chris Collins.

Le conseiller municipal Robert McKee est le seul candidat en lice pour succéder à M. Collins et porter les couleurs du Parti libéral lors des élections de septembre.

M. McKee, le fils de l’ancien ministre libéral et juge Mike McKee, s’apprête toutefois à hériter d’une organisation des plus mal en point.

Mercredi, plusieurs membres du comité directeur de l’Association libérale de Moncton-Centre ont claqué la porte pour manifester contre la façon dont le chef du parti, le premier ministre Brian Gallant, a traité le député Collins.

M. Gallant a suspendu temporairement le député de son caucus en avril en raison d’allégations de harcèlement qui ont été portées contre lui par un ou une ancienne employée de l’Assemblée législative.

Plus tôt ce mois-ci, Chris Collins a annoncé qu’il quittait le parti et qu’il avait l’intention de poursuivre le premier ministre en justice pour libelle et diffamation.

Malgré plusieurs tentatives, il n’a pas été possible de joindre les membres du comité directeur de l’association libérale de la circonscription, jeudi.

La présidente du comité, Audrey Lampert, a cependant indiqué à la CBC, qui a été la première à rapporté la nouvelle, que huit membres du comité directeur ont décidé de démissionner, mercredi soir.

Ils en veulent aux dirigeants du Parti libéral pour les avoir tenus à l’écart du processus et avoir terni la réputation de leur député.

«Guérir les blessures»

Le congrès à l’investiture dans Moncton-Centre aura lieu de 2 juin. Robert McKee est le seul candidat à avoir posé sa candidature avant la date limite.

L’avocat diplômé de l’Université de Moncton espère que les libéraux déçus se rallieront derrière lui.

«Ce n’est pas la situation la plus idéale pour se lancer en politique, mais j’ai d’assez bonnes relations avec les membres de l’Association de Moncton-Centre», a-t-il dit.

«Avec le temps nous allons essayer de guérir les (blessures) en espérant que les membres de l’exécutif vont revenir pour soutenir le candidat libéral.»

Selon M. McKee, il est «certainement possible» que Chris Collins décide de participer aux élections à titre de candidat indépendant.

«C’est une situation à laquelle nous sommes prêts à faire face. Si c’est le cas, nous allons travailler fort pour convaincre les gens que le gouvernement libéral est le meilleur choix.»

À la suite du redécoupage électoral, M. Collins a remporté la circonscription en 2014 avec 53% des voix contre 25,2% pour la ministre progressiste-conservatrice Marie-Claude Blais.

Chris Collins a été élu pour la première fois en 2007.

Une avocate spécialisée dans les enquêtes en milieu de travail a été embauchée par l’Assemblée législative pour faire la lumière sur les allégations qui pèse contre

M. Collins.

Dans un courriel envoyé aux membres de l’association de Moncton-Centre, jeudi, le directeur général du Parti libéral, Keiller Zed, a indiqué avoir réclamé la démission de la présidence de la circonscription à la suite de ses commentaires dans les médias qui laissaient planer un «doute sur son appui envers notre parti aux prochaines élections.»

M. Zed affirme avoir tenté de rencontrer les membres du comité directeur de l’association à plusieurs reprises ce mois-ci afin de faire le point sur la situation, mais sans succès.

«Je suis conscient que ces dernières semaines ont été difficiles et déconcertantes pour les membres de l’association de circonscription. J’espère que nous pourrons apaiser les blessures et travailler ensemble pour élire un député libéral et un gouvernement libéral cet automne.»

Le congrès à l’investiture du 2 juin sera précédé par une assemblée générale de l’association de circonscription afin de pourvoir aux postes laissés vacants par la vague de démission.

Les élections provinciales auront lieu le 24 septembre.