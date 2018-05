Les cigarettes électroniques bientôt soumises aux mêmes règles que le tabac

Les règles qui entourent la production et la distribution de produits de vapotages seront bientôt plus strictes au Canada. Rien d’alarmant pour les vendeurs de cigarettes électroniques du Nouveau-Brunswick, qui ne craignent pas pour leur commerce.

Partout au pays, il ne sera bientôt plus possible pour les mineurs d’acheter des produits de vapotage. Les cigarettes électroniques seront en effet soumises aux mêmes règles que le tabac.

C’est le contenu du projet de loi fédérale S-5, déposé devant le Sénat en novembre 2016 et adopté par le Parlement il y a quelques jours.

Rien d’alarmant toutefois au Nouveau-Brunswick, ou une loi provinciale encadre cette industrie depuis juillet 2015.

À Moncton, quiconque veut pénétrer dans le magasin Moncton Vape Shop de Blaine Ward doit passer devant une importante affiche sur la porte, sur laquelle on peut lire «interdit aux moins de 19 ans».

«On ne vend pas aux personnes qui ont moins de 19 ans, et on ne l’a jamais fait. La loi provinciale l’interdit, on l’a toujours suivie. On ne laisse même pas entrer des mineurs dans notre magasin», explique-t-il.

Une interdiction que suivent tous les membres de l’industrie dans la province. À Tracadie, la propriétaire du magasin de cigarettes électroniques GC Vape Mode Plus, Carole Thomas, confirme.

«Ça fait déjà longtemps qu’on applique ces règles. Depuis qu’on a ouvert le magasin il y a deux ans et demi, on n’accepte que les clients qui ont 19 ans et plus.»

Le projet de loi fédérale prévoit par ailleurs d’autres mesures pour éviter que les produits attirent l’oeil des jeunes: certaines saveurs de liquide d’e-cigarettes, jugées trop séduisantes pour les mineurs, seront bannies ou renommées.

Blaine Ward, dans sa boutique, craint que les petits contenants roses de liquide à la saveur «bubble gum» ne vivent leurs derniers jours.

Pour le gérant, qui a constaté la hausse de popularité des produits chez les Néo-Brunswickois depuis l’ouverture de son magasin il y a quatre ans, ces mesures n’empêcheront pas les mineurs qui veulent consommer des cigarettes électroniques de le faire.

«Je pense que les jeunes qui le veulent trouvent toujours un moyen d’acheter des produits, même comme ils le font pour du tabac ou de l’alcool. Malheureusement, comme toutes les choses interdites, certains jeunes arrivent toujours à mettre la main dessus.»

En plus de cette limite d’âge, le projet de loi fédéral limite les possibilités de promotion et publicité de produits de vapotage, et instaure des standards d’étiquetage.

Le projet de loi fédérale prévoit que la réglementation du tabac s’applique au cigarettes électroniques. – Acadie Nouvelle: Marie Toulgoat

L’industrie légitimée

Peu de changements sont ainsi à craindre pour les vendeurs néo-brunswickois de cigarettes électroniques, à qui la loi provinciale imposait déjà depuis juillet 2015 des règles assez strictes.

«Je ne suis pas vraiment inquiète par rapport à ces nouvelles règles, on applique déjà la plupart d’entre-elles», indique la gérante de GC Vape Mode Plus, Carole Thomas.

Pour autant, l’adoption du projet de loi à Ottawa n’est pas sans intérêt selon le gérant du magasin Moncton Vape Shop, Blaine Ward.

En effet, selon lui, reconnaître des règles pour l’industrie de la cigarette électronique, c’est la légitimer.

«Cette nouvelle loi va valider l’industrie de la cigarette électronique. Avoir de nouvelles règles, ça encadre et ça régule ce domaine, ce qui est important. Ça légitime notre industrie», confie le gérant.

Néanmoins, pour M. Ward, certaines règles du projet de loi récemment adopté à Ottawa démontrent que les parlementaires ont une connaissance limitée de la réalité de l’industrie de la cigarette électronique.

Le gérant déplore par exemple les nouvelles réglementations sur l’étiquetage des produits, qui imposeront la présence d’avertissements de santé sur les contenant de liquide pour cigarettes électroniques, comme c’est le cas pour les paquets de cigarettes.

Blaine Ward pense en effet qu’au Canada, trop peu de recherches ont été faites pour être sûr que les cigarettes électroniques sont nocives pour la santé.