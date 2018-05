L’Oktoberfest des Acadiens fait le plein de nouveautés

Revigorer la programmation de l’Oktoberfest des Acadiens de Bertrand pour la garder intéressante et attirer encore plus de gens est un défi considérable pour ses organisateurs. Alors que l’événement s’apprête à vivre sa 9e présentation, Bernard Frigault puise dans son imaginaire et surprend encore.

Le directeur général du festival est à l’écoute de la population qui lui suggère de nombreuses idées. Cette année, les amateurs auront droit à une journée supplémentaire pour festoyer.

«J’ai un conseil d’administration qui me donne carte blanche. Je suis donc libre dans mes idées. J’ai toujours été un gars créatif. Avoir le temps et la liberté, c’est essentiel pour créer.»

Si l’événement se tient officiellement du 29 août au 2 septembre, il y aura quelques activités pré-festival au programme.

Des déjeuners spéciaux Oktoberfest seront notamment présentés aux restaurants Chez Isa et Le Caraquette du 24 août au 2 septembre. Cette nouveauté jumellera des bières particulières avec chaque repas.

Les bières Havre St-Pierre et Nor’easter de la microbrasserie Four Rivers seront parmi la sélection de l’Oktoberfest des Acadiens. – Acadie Nouvelle: Sébastien Larocque

Pour une troisième année consécutive, la course D’un Colibri à l’autre sera de retour, suivie d’un 5 à 7.

Le pré-festival prendra fin sur le premier de deux ateliers de dégustation, le 28 août. Le deuxième aura le lieu lendemain et sera animé par Patrice Godin.

Autre nouveauté: un spectacle familial gratuit dans le cadre des festivités du 50e du Village de Bertrand et de l’ouverture officielle de l’Oktoberfest. Daniel Léger procédera au lancement de son album Groundé. La soirée se terminera avec le groupe Track of Rock, gagnant de la récente finale d’Accros de la chanson.

Kevin Parent sera sur place avec ses plus grands succès le vendredi 31 août. Il partagera la scène avec le groupe High Voltage qui offrira un hommage à AC/DC. La formation Sonic 5, style top-40/party band, clôturera cette soirée.

Enfin, la soirée du 1er septembre sera marquée par la présence du groupe Honeymoon Suite qui fête ses 25 ans de carrière. En première partie, Paulina Grace, artiste émergente aux allures musicales de P!nk donnera le coup d’envoi. Le tout se terminera par un retour dans les années 1970 avec Highway Stars.

«Le choix des artistes, c’est toujours une partie difficile parce qu’on essayer de plaire à tout le monde, indique M. Frigault. On a eu des demandes pour un concert hommage, un style qui gagne en popularité.»

Par ailleurs, La Grande Dégustation aura lieu les après-midi du 1er et 2 septembre où plus d’une centaine de produits seront offerts. L’accent sera mis sur les microbrasseries du Nouveau-Brunswick.

Au grand bonheur des amateurs de sensations fortes, le Monster Truck X-Treme Jim sera sur place tout au long du week-end. Il offrira une démonstration le dimanche soir.

M. Frigault ne cache pas son ambition.

«Je veux être le plus gros festival de ce genre», dit-il, les yeux déjà rivés sur la programmation du 10e anniversaire. «Tout est possible.»

Les laissez-passer et les billets sont en ventes dès maintenant. Pour la programmation complète, consultez le www.oktoberfestdesacadiens.com