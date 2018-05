Moncton: bien peu de gens écoutent la radio en français

Les stations de radio anglophones dominent très largement le marché de Moncton, selon les données compilées par la firme Numeris, du 26 février au 22 avril.

Des trois stations de radio francophones étudiées par Numeris, CHOY est celle qui détient la plus importante part de marché avec 1,6%. Elle est suivi par BOFM (1,3%) et Radio-Canada (0,7%).

Par rapport à la même période l’année dernière, BOFM a vu sa part de marché diminuer de moitié, alors que celle de CHOY est passé de 0,9 à 1,6%. Celle de Radio-Canada a augmenté de 0,1%.

En terme d’auditeurs rejoints, Numeris calcule que 3500 personnes ont écouté la radio de Radio-Canada pendant au moins 15 minutes par semaine ce printemps. Il s’agit d’un sommet devant les 3200 auditeurs de BOFM et les 2600 de CHOY.

Globalement, moins de gens ont écouté la radio en français en 2018 par rapport à 2017. Pendant la même période l’année dernière, BOFM avait rejoint 4700 auditeurs, contre 3900 pour CHOY. Le nombre est demeuré le même pour Radio-Canada.

Du côté anglophone, CKNI et CJXL dominent avec des parts de marché respectives de 14,9% et 14,5%. CJMO (12,3%), CKCW (12,1%), CBC Radio One (10,3%) et CFQM (9,6%) ferment la marche.

En terme d’auditeurs, CKCW domine largement avec 37 400 personnes atteintes. CJXL suit à 27 900.