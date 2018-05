Un printemps inégal pour les centres de jardinage de la Péninsule

Alors que le printemps et la chaleur tardent à s’installer dans la Péninsule acadienne, certains centres de jardinage de la région connaissent des saisons bien différentes.

À la serre Paulin Art & Jardins Enr. de Tracadie, les choses vont bien. La propriétaire de l’endroit, Yolande Thomas Paulin, ne constate aucune différence d’achalandage.

Au contraire, c’est elle qui doit demander à ses clients d’être patients. Les températures ne sont pas clémentes pour transplanter les fleurs à l’extérieur.

«Mes clients sont des habitués, ils s’assurent de venir tôt pour être certains d’avoir les plantes qu’ils veulent. Mais à la maison, ce n’est pas le temps de faire le jardinage. Les nuits sont encore trop froides», plaide-t-elle.

Selon Mme Thomas Paulin, l’on devrait attendre que la température nocturne moyenne tourne autour des 8°C à 9°C pour entreprendre ses rocailles.

Le scénario est tout autre au centre de jardinage Aux Mille et un Jardins de Caraquet où le propriétaire assure être en retard comparativement aux années précédentes.

«J’ai un mois de retard. Les gens ne sont pas enthousiastes de magasiner pour des plantes dans cette température», raconte le propriétaire Laurier Paulin.

C’est à un point tel que M. Paulin a dû redémarrer ses fournaises dans la nuit de mercredi à jeudi.

«Une fois que le bourgeon gèle, c’est fini. On ne peut pas risquer de perdre 30 000 fleurs pour économiser deux ou trois nuits de chauffage», explique-t-il.

L’homme affirme même avoir utilisé de 20% à 30% plus de chauffage que par le passé pour sauver ses plants.

Même son de cloche à Lamèque aux Serres Chez Eugène Enr où le propriétaire, Eugène Chiasson, craint les répercussions économiques.

«La température ne nous aide pas beaucoup! Ce n’est pas la seule chose. On craint aussi la situation économique des pêcheurs de crabe. S’ils ne font pas leur quota, ils n’achèteront peut-être pas de fleurs cette année.»

M. Chiasson indique d’ailleurs déjà avoir fait certaines coupures pour économiser, notamment dans la publicité.

«On espère un meilleur mois de juin. En ce moment, on n’atteint pas nos objectifs de vente. Faudra voir le 30 juin si c’est mieux.»

– Acadie Nouvelle: Sébastien Larocque

Un mercure sous les normales

Selon Environnement Canada, pour la région de Caraquet, les normales de saison varient d’un maximum de 17°C à un minimum de 6°C, à ce temps-ci de l’année.

Les prévisions faites par MétéoMédia suggèrent que la température ressentie tourne plutôt autour de 5°C degrés la nuit et de 10°C degrés le jour.

«Idéalement, pour transplanter les fleurs, la terre doit être à une température moyenne de 20°C à 22°C», explique M. Paulin.

Ce dernier poursuit en mentionnant qu’il devra s’adapter au climat pour les saisons à venir.

«Normalement, on peut planter à l’extérieur vers le 10 juin. Cette année, je ne suis pas certain qu’on pourra planter avant la fin juin…»

Si, normalement, il commence sa saison à la fin mars, il croit aussi devoir retarder le début de sa saison d’une ou deux semaines.

De plus, il craint que ce retard ne cause d’autres problèmes. C’est-à-dire que le service à la clientèle pourrait en écoper.

«La semaine prochaine, les météorologues prévoient du beau temps, les gens voudront donc venir nous voir. Le magasin sera plein et on ne pourra peut-être pas s’assurer de prendre notre temps avec tous les clients et de bien les conseiller. C’est dommage.»

Pour sa part, Yolande Thomas Paulin se trouve chanceuse.

«Je suis une des rares qui n’est pas affectée par la météo, heureusement», se console-t-elle.

Elle serait même très surprise de ne pas avoir vendu tout son inventaire d’ici la fin juin comme c’est le cas normalement.