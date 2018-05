Alzheimer: 18 autres lits dans la région Chaleur

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick annonce l’ajout de 18 lits pour personnes atteintes de troubles de la mémoire dans la région Chaleur.

Ces nouveaux lits permettront «de veiller à ce que les aînés de la région obtiennent le niveau de soins dont ils ont besoin et qu’ils méritent», indique le premier ministre Brian Gallant. Il tient à préciser que cet ajout de lits est complètement différent de la construction d’un foyer de soins de 60 lits, annoncée il y a quelques semaines. Toutefois, le premier ministre Gallant n’était pas en mesure de donner plus de détails au niveau de cet ajout.

«C’est le ministère du Développement social qui va déterminer les besoins des communautés ainsi que les projections. Les appels d’offres devraient sortir bientôt avec des détails supplémentaires.»

«Notre stratégie sur le vieillissement oriente les investissements afin d’aider les aînés à demeurer chez eux le plus longtemps possible et de créer davantage de lits en foyers de soins et de lits pour personnes atteintes de troubles de la mémoire en vue de donner aux aînés ce genre de soutien lorsqu’ils en ont besoin», a déclaré M. Gallant.

Le député de Restigouche-Chaleur, Daniel Guitard mentionne que cet ajout de 18 lits permettra de réduire la liste d’attente dans les foyers de soins de la région.

Ces lits font partie du plan gouvernemental pour les foyers de soins 2018-2023, qui comprend la création de plus de 400 lits pour personnes atteintes de troubles de la mémoire dans l’ensemble de la province.