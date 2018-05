Bornes de recharge: un investissement qui vaut son pesant d’or, selon un ingénieur

Les gouvernements provincial et fédéral multiplient les investissements, à coup de centaines de milliers de dollars, pour élargir le réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques au Nouveau-Brunswick. Pourtant, ce genre de voiture est encore rare. Est-ce un bon investissement?

Au Nouveau-Brunswick, on dénombre environ 150 véhicules électriques selon le gouvernement provincial et 1656 hybrides.

Depuis 2017, 3 millions $ ont été investis pour créer un réseau de bornes de recharges pour véhicules électriques. Énergie NB a injecté 1,6 million. La différente est départagée entre les gouvernements provincial et fédéral.

Difficile de savoir à combien se chiffrait la part de Fredericton exactement. On sait cependant que le provincial a investi 774 500 $ et le fédéral 647 500 $ en janvier 2018. On sait également qu’Ottawa injecté 500 000$ pour l’achat et l’installation de 10 bornes le long de la Transcanadienne, en juillet 2017.

Plus récemment, Fredericton a annoncé l’installation cet été de 12 bornes dans les parcs provinciaux.

Le gouvernement de Justin Trudeau propose d’élaborer une stratégie pour faire croître le nombre de véhicules zéros émission sur les routes du pays. Le fédéral investit plus de 182 millions $ dans les infrastructures vertes pour appuyer le déploiement de voitures électriques.

L’investissement en vaut la chandelle selon un expert dans le domaine, le professeur en ingénierie à l’Université du Nouveau-Brunswick, Dhirendra Shukla.

«C’est la poule ou l’œuf. La plupart des gens n’achètent pas de véhicules électriques parce qu’ils sont préoccupés par où ils pourront charger leur voiture. Les gens se font un scénario et se demandent ce qu’il adviendra s’ils n’ont plus d’énergie. Où vont-ils aller?», explique M. Shukla.

D’après les données de Mobilité électrique Canada, on comptait près de 47 800 véhicules électriques en circulation au Canada en 2017. Il s’agit d’une montée fulgurante de l’électrification du transport au pays. On ne comptait qu’un peu plus de 29 000 voitures électriques au pays en 2016.

Le Québec est de loin la province qui en compte le plus avec ses 20 600 voitures électriques sur ses routes. L’Ontario et la Colombie-Britannique sont les deux autres provinces où le véhicule électrique est populaire.

Ces trois provinces ont plusieurs choses en commun. Des centres urbains plus denses, mais surtout un réseau de bornes de recharge bien établi en plus d’incitatifs financiers alléchants à l’achat d’un véhicule électrique. L’Ontario offre jusqu’à 14 000$, le Nouveau-Brunswick, rien du tout.

Il faut donc en faire plus au Nouveau-Brunswick si on veut voir plus de véhicules électriques sur nos routes. Des incitatifs financiers doivent être offerts en conjonction avec le développement du réseau de recharge.

«Maintenant, nous devons construire l’infrastructure, notre capacité, et offrir des incitatifs à l’achat de véhicules électriques. Toutes ces choses doivent être faites».

M. Shukla travaille avec un groupe de ses anciens étudiants à transformer des voitures ordinaires en véhicule électrique. Une entreprise est née de cette initiative, mais sans borne de recharge, la nouvelle compagnie serait vouée à l’échec.

«Tout ça est inutile, si le conducteur n’a pas accès à l’infrastructure pour charger le véhicule», a précisé le professeur.

Il faut ainsi une politique claire au Nouveau-Brunswick pour assurer la transition vers la voiture électrique, selon l’ingénieur, en plus de mettre en place des initiatives pour appuyer des projets, comme celui de ces étudiants, afin de potentiellement faire naître une industrie de la voiture dans la province.

«Il doit avoir d’autres choses en jeu. Il doit avoir des incitatifs pour que les gens adoptent le véhicule électrique. Il faut des politiques pour aider les gens à faire cette transition vers cette technologie. Cette transition est primordiale. Cette transition doit être bien pensée. Alors, quelle est la prochaine étape et l’étape d’après?», a-t-il questionné.

Un véhicule électrique permettrait de réduire les dépenses en carburant de 80% et du même coup les émissions de gaz à effet de serre, d’après Énergie NB. Dans son plan d’action sur les changements climatiques, le gouvernement provincial s’est donné comme objectif d’avoir 2500 véhicules électriques sur les routes du Nouveau-Brunswick d’ici 2020 et 20 000 en 2030. Il y a encore du chemin à faire.

-Avec la collaboration du journaliste Mathieu Roy-Comeau