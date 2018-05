L’unifolié flotte de nouveau au sommet du mont Sugarloaf

Endommagé le mois dernier à la suite d’une tempête combinant vents violents et verglas, le mât qui faisait flotter le drapeau canadien a été remplacé vendredi.

Le drapeau du Canada n’aura pas été absent bien longtemps du haut de la montagne. En fait, celui-ci est de retour depuis ce matin alors qu’une équipe du parc s’est chargée de le hisser à un tout nouveau mât.

Au départ, les responsables du parc croyaient devoir se priver d’un drapeau pendant un moment. Mais les choses se sont bousculées à un rythme fou au cours des dernières semaines.

«Mon téléphone n’a pas dérougi après la chute du mât. Les gens étaient nombreux à vouloir aider d’une façon ou d’une autre à remettre le drapeau en place. C’est devenu un symbole, les gens en sont fiers, c’est important pour eux», relate Mark Ramsay, employé du parc qui s’est chargé du dossier.

Celui-ci a notamment été accosté par un responsable du département de l’entretien de l’Hôpital régional de Campbellton avec une offre qu’il ne pouvait refuser.

«L’hôpital avait en sa disposition un mât inutilisé et était prêt à nous le donner afin que nous puissions aller de l’avant avec notre projet de remplacement. On a pris les mesures et tout était parfait. Ça tombait à point, car acheter un mât neuf c’est dispendieux. Là, on avait tout sous la main gratuitement», dit-il, précisant qu’il n’avait pas non plus à changer ni la base ni le mécanisme de l’ancien mât.

Lui et quelques employés du parc ont pris possession de ce dernier et l’ont monté au sommet vendredi matin. Son installation n’aura duré que quelques heures.

«On l’aurait changé plus tôt, mais il y avait encore de la neige dans les sentiers jusqu’à tout récemment, ce qui n’est pas commode quand tu dois transporter une structure de ce type», indique M. Ramsay.

Avant de remplacer le mât, l’équipe du parc s’était rendue au sommet il y a quelques semaines afin de sécuriser les lieux puisque l’ancienne structure s’était effondrée en partie sur la passerelle. Le mât brisé fut éventuellement transporté au bas de la montagne.

On se souviendra que le mât précédent provenait également d’un don (il trônait auparavant en face de la centrale thermique de Dalhousie). Celui-ci sera-t-il plus solide que son prédécesseur? «On espère que oui. Cela dit, on s’est assuré de bien solidifier – avec des soudures – là où l’autre avait cédé», exprime M. Ramsay.

La remise en place d’un drapeau au sommet du Sugarloaf était un projet initié par Stephen Dibblee, membre de la GRC. Avec l’aide de bénévoles, il avait réussi à mettre la main sur les équipements et les fonds nécessaires afin de faire flotter de nouveau un drapeau canadien sur le Sugarloaf. Ce symbole était absent depuis quelques années, soit depuis que des vandales avaient réussi à abîmer le mât.