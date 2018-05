MoiAussi: Harvey Weinstein s’est rendu à la police

Le producteur déchu Harvey Weinstein s’est rendu à la police de New York tôt vendredi matin, à l’issue d’une enquête de plusieurs mois sur les allégations de harcèlement et d’agression sexuelle dont il fait l’objet.

Depuis l’automne dernier, des dizaines de femmes ont accusé ce géant hollywoodien d’avoir profité de contextes professionnels pour leur faire des avances sexuelles non désirées.

La nature des accusations qui seront déposées contre lui reste à être précisée, mais les autorités indiquent qu’elles toucheront aux allégations de l’ex-actrice Lucia Evans, l’une de ses premières dénonciatrices.

Cette dernière a raconté au magazine The New Yorker, dans un article publié en octobre dernier, que Weinstein l’a contrainte à lui faire une fellation. Un grand jury fédéral s’est déjà vu présenter la preuve de cette affaire.

Un responsable a indiqué que l’affaire pourrait aussi impliquer une deuxième femme qui ne s’est pas encore manifestée publiquement.

Au moins une accusation d’acte sexuel criminel pourrait être déposée contre Weinstein, ce qui est passible d’une peine de 25 ans de prison. La chaîne CNN rapporte vendredi matin que Weinstein sera accusé de viol.

Le producteur oscarisé a jusqu’ici nié toute accusation de relation sexuelle non consensuelle. Le scandale l’impliquant a néanmoins contribué à l’avènement du mouvement #MoiAussi.

En octobre, l’ex-magnat du septième art a été expulsé de l’Académie des arts et sciences du cinéma. L’organisation qui décerne les Oscars a par la suite adopté un code de conduite stipulant que l’Académie n’est pas un endroit pour « les gens qui abusent de leur statut, de leur pouvoir ou de leur influence d’une façon qui enfreint les normes de la décence ».

The Weinstein Company, dont il a aussi été écarté l’an dernier, a quant à elle entrepris des procédures de faillite. L’entreprise, à laquelle on doit notamment « L’Artiste » et « The King’s Speech », avait été fondée par Harvey Weinstein et son frère Bob en 2005.

Les deux hommes s’étaient toutefois fait connaître avec le distributeur Miramax, qui a aussi signé son lot de films récompensés tels que « Pulp Fiction » et « The English Patient ».