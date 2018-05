Un centre sur l’autisme verra le jour dans Kent

Le premier ministre discute avec la directrice générale du Centre de ressources sur l’autisme et d’Autisme Kent, Angèle Collette. - Gracieuseté

Après avoir annoncé la création d’un nouveau centre sur l’autisme à Edmundston, samedi, le premier ministre Brian Gallant annonce un projet semblable pour les citoyens de Kent.

Le nouveau centre sera établi à Bouctouche. Il offrira des services de soutien aux familles d’enfants âgés préscolaire et scolaire, d’adolescents et d’adultes atteints d’autisme dans la région.

Angèle Collette, directrice du Centre de ressources sur l’autisme et d’Autisme Kent, explique que les personnes diagnostiquées d’autisme et leur famille ont souvent de la difficulté à «trouver les ressources et le soutien adéquat».

«Le centre offrira un endroit neutre au sein de la communauté où les familles, les personnes atteintes d’autisme et les professionnels pourront obtenir des renseignements et des ressources personnalisées, ainsi que recevoir de l’aide pour s’orienter parmi les services et les programmes offerts dans la région. Ce nouveau centre sera accessible à tous dans la région de Kent.»

«Cela aidera les familles de la région de Kent à avoir accès à des ressources communautaires et il améliorera les services offerts par votre gouvernement», a affirmé pour sa part M. Gallant mardi à Bouctouche.

En plus des centres sur l’autisme de Bouctouche et d’Edmundston, le ministère de la Santé offre un financement annuel à neuf autres centres communautaires sur l’autisme. Ils se retrouvent à Campbellton, Bathurst, Shippagan, Miramichi, Moncton/Dieppe, Fredericton, Saint-Jean, Saint Andrew et Perth-Andover.